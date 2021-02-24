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- 33 dokunulmazlık dosyası ile ilgili flaş gelişme
33 dokunulmazlık dosyası ile ilgili flaş gelişme
24 Şubat 2021 Çarşamba - 16:10 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 16:47
Aralarında Kobani olayları ile ilgili fezleke hazırlanan 9 milletvekillerinin de bulunduğu 33 dokunulmazlık dosyası TBMM Anayasa Adalet Komisyonu'na sevk edildi.
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