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33 dokunulmazlık dosyası ile ilgili flaş gelişme

24 Şubat 2021 Çarşamba - 16:10 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 16:47

Aralarında Kobani olayları ile ilgili fezleke hazırlanan 9 milletvekillerinin de bulunduğu 33 dokunulmazlık dosyası TBMM Anayasa Adalet Komisyonu'na sevk edildi.


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