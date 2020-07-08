12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilemişti! Hayatının şokunu yaşadı

Bursa'da, bir fabrikada çalışan Ali Rıza Altunbay’ın (25) 12 bin liraya alıp, 90 bin TL harcayarak modifiye ettiği otomobil, yapılan teknik değişiklikler sebebiyle trafikten menedildi.

İnegöl'de, bir fabrikada asgari ücretle çalışan Ali Rıza Altunbay, 12 bin liraya aldığı Şahin marka aracını baştan aşağıya yeniledi. Altunbay, ses sisteminden jantlarına kadar en ince ayrıntısıyla yenilediği aracına 90 bin lira harcadı.

23 Haziran’da Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yapan Ali Rıza Altunbay, "Aracımı motor kısmından tutun, boyasına kadar yeniledim. 40 bin TL değerinde ses sistemi monte ettirdim. 12 bin TL´ye almıştım aracımı. Şu ana kadar 90 bin TL harcama yaptım. Gönlümde değeri paha biçilmez ama 100 bin TL´nin üzerindedir. Satmayı düşünmüyorum. Sabahlara kadar aracımın başında durduğum zamanlar oldu" diye konuştu.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI