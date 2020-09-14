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'Kendinden sosyal mesafeli köy'de sadece 5 kişi yaşıyor
Corona virüs salgını nedeniyle pek çok insan kalabalığa karışmamak için çaba gösterirken, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı sadece 5 kişinin yaşadığı terk edilmiş köy Lübbey, ıssız görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Köy sakini ve haftanın belli günleri köy kahvesini işleten Mehmet Güler, 'kendinden sosyal mesafeli' Lübbey’de maske takıp hijyen kurallarına dikkat ediyor. Geçmiş yıllarda köyden göç edenler de koronavirüsten kaçmak için hafta sonları soluğu köylerinde alıyor. Ancak buna rağmen köyün nüfusu 10'u geçmiyor