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Kardeş kanı bitkisi öldürüyor!

13 Haziran 2021 Pazar - 17:46 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 17:49

Sinirleri yatıştırdığı, ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle rağbet gören "kardeş kanı" bitkisinin, organ yetmezliği sonucu hayati tehlike oluşturduğu belirlendi. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim İdare Sorumlusu Doç. Dr. Gülşen Çığşar kardeş kanı bitkisime yönelik yaptığı açıklamada "Hastanın kanında ve idrarında yüksek miktarda kadmiyum ve mangan çıktı. 'Kardeş kanı' ismiyle satılan ürün incelediğinde onda da yüksek miktarda kadmiyum ve mangan bulunduğu görüldü. İnternette ürünün her derde deva olmasıyla ilgili bilgiler bulunmakta ama bu ürün sebebiyle şu an hastamızda böbrek ve karaciğer yetmezliği var. Türkiye'de bu adla satılan ürün, tamamen okyanustan çıkarılan mercan kayaları. Bu da ciddi bir zehirlenme riski yaratmakta" dedi.


Türkiye'de "kardeş kanı bitkisi" adıyla  satılan, sinirleri yatıştırdığı, ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle  yoğun rağbet gören ürünün, böbrek ve karaciğer yetmezliğine sebep olduğu, ciddi  hayati tehlike oluşturduğu belirlendi.

"Kardeş kanı bitkisi" ismiyle satılan ürünü kullanan 40'lı yaşlardaki  kadın, bir süre sonra şiddetli bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Dışkapı  Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine başvurdu.  Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Hastanın tedavi süreci ve söz konusu üründe yapılan incelemelere  ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan, hastanenin Acil Tıp Kliniği Eğitim  İdare Sorumlusu Doç. Dr. Gülşen Çığşar, hastada yapılan ilk tetkiklerde karaciğer  enzimlerinde yükselme görüldüğünü anlattı.

Bunun üzerine hastayı önce "hepatit" şüphesiyle araştırdıklarını,  ardından toksikoloji sorgulamasının yapıldığını, yakınlarına hastanın toksik  (zehirli) bir madde kullanıp kullanmadığının sorulduğunu belirten Çığşar,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasta yakınları, hastanın korku ve endişeleri için 'kardeş kanı'  bitkisini kullandığını, suda kaynatıp içtiğini belirttiler. Biz bununla ilgili  literatürü taradığımızda 'kardeş kanı' diye bir bitki olduğunu ama Latince adıyla  Türkiye'de olan ürünün aynı olmadığını saptadık. Biyolog arkadaşlarımız bu ürünü  incelediğinde bunun aslında bir deniz mercanı türü olduğunu, okyanuslarda  derinlerde yaşadığını ve ağır metalleri bünyesinde barındırdığını belirttiler."

Hastanın kan ve idrar tahlillerinde ağır metaller saptandı

Bunun üzerine Hıfzısıhha Kurulunun hastada ağır metal zehirlenmesi  bulgularını araştırdığını ve bu ürünü incelediğini aktaran Çığşar, "İncelemeler  sonucunda hastanın kanında ve idrarında yüksek miktarda kadmiyum, ileri  araştırmada ise kanında yüksek miktarda mangan çıktı. 'Kardeş kanı' ismiyle  satılan ürün incelediğinde onda da yüksek miktarda kadmiyum ve mangan bulunduğu  görüldü. Yani hastamız ağır metal nedeniyle toksik hepatit bulgusuyla  değerlendirildi. İdrar çıkışı olmayan hastamızda böbrek yetmezliği gelişmişti."  diye konuştu.

"Hastanın hayati tehlikesi devam ediyor"

Aynı zamanda hastanın kas yıkımının başladığına, kemiklerinde  "kadmiyum" isimli ağır metalin kalsiyumla yer değiştirdiğine dikkati çeken  Çığşar, "Bu bulgular sebebiyle hastamızı yoğun bakıma aldık. Önce aralıklı, sonra  uzun süreli diyalize alındı. Şu an hastamız entübe, hayati tehlikesi devam  ediyor." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Gülşen Çığşar, yakınlarının, hastanın ürünü bir kez  kullandığını kendilerine ilettiğini anlatarak, "Söz konusu materyalin incelemesi  hala devam ediyor. İçinde yüksek miktarda ağır metallerin bulunduğu görüldü.  Bunlar çok zehirli, vücuda zararlı ve insan hayatını tehdit eden maddeler. Bu tür  bilinmeyen ürünlerin alınmaması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Türkiye'de "kardeş kanı" bitkisi adıyla satılan ürün aslında deniz  mercanı

Bu olay sonrası yaptıkları araştırmalarda "kardeş kanı"nın yeşil  yapraklı bir bitki olduğunun ve hiçbir şekilde Türkiye'de bulunmadığının  görüldüğünü dile getiren Çığşar, şunları kaydetti:

"Araştırmalarımız sonucunda 'kardeş kanı' denen bir bitki olduğunu  ancak bu bitkinin ekstresinin Türkiye'de bulunmadığını öğrendik. Türkiye'de bu  adla satılan ürün tamamen okyanustan çıkarılan mercan kayaları. Bu da ciddi bir  zehirlenme riski yaratmakta. İnternette ürünün her derde deva olmasıyla ilgili  bilgiler bulunmakta ama bu ürün sebebiyle şu an hastamızda böbrek ve karaciğer  yetmezliği var."

 "Her derde deva" deniyor, kilosu 400 liradan satılıyor

"Kardeş kanı" bitkisi ismiyle aktarlarda satılan bu ürün hakkında  internette sinirleri yatıştırdığı, korku, endişe, uyku problemlerini çözdüğü,  yaraları iyileştirdiği, nefes darlığına ve astıma iyi geldiği, kabızlığı  önlediği, çocukların büyüme geriliğini ve alt ıslatma gibi sorunlarını giderdiği  gibi özellikler sıralanıyor.

Vatandaşların "şifa" olduğunu düşündükleri için yoğun rağbet  gösterdiği ürün, kilosu 200-400 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

 

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