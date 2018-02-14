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'Bizler İsrail devletinin çıkarı için çalışıyoruz'

AA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 14:55 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 14:55

İsrail Başbakanı Netanyahu: "Bizler İsrail devletinin çıkarı için çalışıyoruz ve sizi temin ederim ki koalisyon istikrarlı" diyerek erken seçime 'hayır' mesajı verdi.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında dün polisin  yaptığı "Başbakan'ın rüşvet aldığına dair yeterli delil var." şeklindeki  açıklamaları reddederek, liderlik ettiği koalisyon hükümetinin sağlam olduğunu ve  erken seçime gidilmeyeceğini söyledi. 
 
Başkent Tel Aviv'deki bir konferansta yaptığı konuşmada Netanyahu,  "Bakanlar, milletvekilleri, liderler, sizlere sesleniyorum. Bizler İsrail  devletinin çıkarı için çalışıyoruz ve sizi temin ederim ki koalisyon istikrarlı."  dedi.
 
İsrail polisinin hakkında sunduğu yolsuzluk dosyasını "İsviçre peyniri  boşluklarla dolu" sözleriyle eleştiren Netanyahu, "Hiç kimse, ben veya bir  başkası sandığa gitmeyi düşünmüyor. Bizler, sizlerle İsrail devleti ve  vatandaşlarının çıkarı için mevcut hükümetin görev süresi dolana kadar  çalışacağız." şeklinde konuştu.
 
Netanyahu'nun koalisyon ortağı olan Yahudi Evi Partisi'nin lideri ve  Milli Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Natanyahu hakkındaki polis raporunun  ardından yaptığı açıklamada, "Bu miktarlarda bu kadar uzun süre boyunca hediye  kabul etmek İsrail vatandaşlarının beklentileri ile uyuşmuyor." ifadeleriyle  yüklenmişti.
 
İsrail'de bir sonraki seçimlerin 2009 yılında yapılması planlanıyor.
 
İsrail polisinin dün akşam açıklanan raporunda Netanyahu'nun "rüşvet  aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli  delil bulunduğu belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde  bulunmuştu.
 
   
 
  
 

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