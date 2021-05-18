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'Biden Almanya'yı Kuzey Akım 2 yaptırımlarından muaf tutacak' iddiası

18 Mayıs 2021 Salı - 23:22 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 23:22

ABD'nin Kuzey Akım 2 boru hattı ile ilgili getirmeyi planladığı yaptırımlardan Almanya'yı muaf tutacağı öne sürüldü.


ABD merkezli haber sitesi Axios'un konuya yakın iki kaynağına dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Kuzey Akım 2 projesinde yer alan şirketlere yönelik yaptırım planını yakın zamanda Kongreye sunacak. 

Plan kapsamında birçok Rus gemisine yaptırım getirilirken, Kuzey Akım 2 projesini yürüten Alman şirketi ve CEO'su, eski Alman istihbaratı yetkilisi Matthias Warnig yaptırımlardan muaf tutulacak. 

Söz konusu muafiyete gerekçe olarak da "ABD'nin ulusal çıkarları" gösterilecek. 

Öte yandan söz konusu muafiyet adımı, Biden'ın Almanya ile ilişkilerini Kuzey Akım 2 nedeniyle bozmak istememesi olarak da yorumlandı.

 

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