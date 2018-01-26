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'ABD iki yüzlü, Türkiye'yi destekliyoruz!'

AA |  26 Ocak 2018 Cuma - 16:07 | Son Güncelleme : 26 01 2018 - 16:17

Endonezya’nın en büyük İslami organizasyonlarından Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.


Endonezya Ulema Meclisi Başkan Yardımcısı Yunahar İlyas, TSK’nın  Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin  kendini PYD/PKK tehdidine karşı koruma hakkına sahip olduğunu ve egemenliğini  korumada operasyondan başka seçeneğin kalmadığını belirterek, Türkiye'nin bölgede  teröristlerle savaştığını ifade etti.
 
Türkiye için dua ettiğini dile getiren İlyas, Türkiye'nin İslam  ülkelerinin daima destekçisi olduğunu ve kendilerinin de Türkiye’yi her zaman  için desteklediğini söyledi.
 
'ABD İKİ YÜZLÜ'
 
İlyas ayrıca ABD’nin PYD/PKK'ya destek verdiği ve bu konuda iki yüzlü  olduğu, Türk hükümetinin ABD’ye dikkat etmesi gerektiği değerlendirmesinde  bulundu.
 
Kürt halkının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı daima  desteklediğini ve bunu da bizzat İstanbul'da katıldığı toplantıda gördüğünü  anımsatan İlyas, Türkiye ile Kürt halkı arasında bir savaş olmadığını vurguladı.
 

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