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Zonguldak'ta fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü

AA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:37 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 9:37

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan salyangoz işleme fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki fabrikanın  buhar kazanı yakıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
 
Patlamanın etkisiyle işçilerden Bahattin Oruç (55) yaralandı.
 
Fabrikada çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
Sağlık personeli yaptığı incelemede, Oruç'un yaşamını yitirdiğini  belirledi.
 
 
İtfaiye ve jandarma ekiplerince fabrikada geniş güvenlik önlemi  alınırken, hayatını kaybeden işçinin cenazesi işlemlerin ardından otopsi yapılmak  üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, AA muhabirine,  fabrikadaki buhar kazanınında patlama meydana geldiğini belirterek, "Patlama  sırasında bir işçimiz yaşamını yitirdi. Patlamanın neden meydana geldiğini henüz  belli değil. Hepimize geçmiş olsun." dedi.
 

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fabrika patlama Zonguldak
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