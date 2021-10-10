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Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da "aşı olun" çağrısı

AA |  10 Ekim 2021 Pazar - 17:12 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 17:12

Sağlık Bakanlığınca açıklanan her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında ilk 3 sırada bulunan Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da, vatandaşlara tedbirlere uymaları ve aşı olmaları çağrısında bulunuldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100  bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
 
Buna göre, Zonguldak'ta her 100 bin kişide görülen vaka sayısı söz  konusu tarihlerde bir önceki haftaya göre artarak 557,17, Düzce'de 460,22,  Sakarya'da 449,53 oldu. Böylece bu iller, Türkiye'de en çok vakanın görüldüğü  şehirler arasında ilk 3 sırada yer aldı.
 
Bu iller arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan  il ise Sakarya olarak kayıtlara geçti.
 
"Aşı olanlar da tedbirlere dikkat etmeli"
 
Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, AA muhabirine, vaka oranlarının  beklenenin üzerinde yüksek seyrettiğini söyledi.
 
Bunun en büyük nedeninin maske, mesafe ve hijyen kurallarına salgının  ilk dönemindeki gibi uyulmaması olduğunu vurgulayan Öğütlü, "Aşı olan  vatandaşlarımız da 'Aşı oldum bana bir şey olmaz.' düşüncesine kapılıyor. Aşı  olan vatandaşlarımız da Kovid-19'a yakalanmamak için maske, mesafe ve hijyene  dikkat etmelidir. Aşı, virüsle karşılaştığımızda ya hastalığa engel oluyor ya da  hafif atlatmamızı sağlıyor." diye konuştu.
 
Tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini ifade eden Öğütlü,  salgınla mücadelede tek silahın aşı olduğunu, istatistiki verilerin de bunu  ortaya koyduğunu dile getirdi.
 
Sakarya olarak birinci doz aşıda yüzde 85'lere gelindiğini aktaran  Öğütlü, şunları kaydetti: "İkinci doz aşıda ise yüzde 66'dayız. Hastanelerimiz, aile sağlık  merkezlerimiz, aşı çadırlarımız ve mobil aşı ekiplerimizle vatandaşlarımızın aşı  olması için sahadayız. İkinci doz aşı oranımız yüzde 80-85'lere geldiğinde  vakalarda önemli azalma olacaktır. Kendimiz ve sevdiklerimiz için aşı olalım, aşı  olduysak yakınlarımızı aşı olmaya davet edelim."
 
"Kurallara uyarsak normal vaka seyrine döneceğiz"
 
Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da rehavete kapılmadan tedbirlere  uyulmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.
 
Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının çok önemli olduğunu  vurgulayan Yılmaz, "Daha fazla aşı yapmamız lazım ve kapalı ortamlarda işlerimizi  hızlıca halledip çok fazla kalmadan uzaklaşmak gerekiyor. Tedbirleri  gevşettiğimiz sürece Kovid-19'la mücadele zorlaşabilir. Elimizden geldiğince  tedbirlere uymamız lazım." dedi.
 
Tedbirlere uyulduğu takdirde vaka sayılarının kısa sürede normale  dönebileceğini dile getiren Yılmaz, "Aşılamada köy ve mahallelerde süreç devam  ediyor. Mobil ekiplerimizle faal durumdayız. Tedbirlerle ilgili gerekli uyarıları  vatandaşlara yapıyoruz. Şu anda mevcut kurallara uymamız gerekiyor. Kurallara  uyarsak Düzce kısa süre içerisinde normal vaka seyrine dönecektir." ifadelerini  kullandı.
 
"Rehavete kapılmadan salgın tedbirlerine dikkat edelim"
 
Zonguldak'ta da köy ve mahallelerde aşılama çalışmaları sürerken, vaka  oranlarının düşürülmesi için denetimler sıklaştırıldı.
 
İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, "Tedbirlere uymak ve aşılarımızı  olmak, Kovid-19'la mücadelede en büyük silahımız. Vatandaşların gerekli  hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz. Rehavete kapılmadan salgın tedbirlerine  dikkat edelim. Aşılanmamış kişileri de aşı olmaya ikna ederek daha iyi yerlere  geleceğimize inanıyoruz." diye konuştu.
 

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