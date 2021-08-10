Ziraat Bankası resmen duyurdu! İndirim uygulanacak

Ziraat Bankası harekete geçti. İndirim yapılacağı duyuruldu. Dev banka tarafından yapılan açıklamada evi ya da arabası olanları ilgilendiren indirim kampanyasının detayları paylaşıldı. Emekli vatandaşlara indirim kolaylığı sağlanacak. Emekli aylığını Ziraat Bankası'ndan alanlar kasko ve özel konut sigortası poliçelerinde indirim imkanından yararlanabilecek.

Ziraat Bankası tarafından resmi açıklama yapıldı. Birçok emekli vatandaş emekli aylığını Ziraat Bankası'ndan almayı tercih ediyor. Kamu bankası olaması nedeni ile maaş bankası olarak tercih edilen Ziraat Bankası emeklileri çok yakından ilgilendiren bir indirim kampanyasını hayata geçirdi.

Emekli aylığını Ziraat Bankası'ndan alanlara Türkiye Sigorta A.Ş. Kasko ve Özel Konut Sigortası poliçelerinde indirim uygulayacak.

Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan kişilere indirim uygulanacak poliçeler ve indirim oranları şöyle;

KAMPANYA KOŞULLARI