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Ziraat Bankası resmen duyurdu! İndirim uygulanacak

10 Ağustos 2021 Salı - 13:05 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 13:13

Ziraat Bankası harekete geçti. İndirim yapılacağı duyuruldu. Dev banka tarafından yapılan açıklamada evi ya da arabası olanları ilgilendiren indirim kampanyasının detayları paylaşıldı. Emekli vatandaşlara indirim kolaylığı sağlanacak. Emekli aylığını Ziraat Bankası'ndan alanlar kasko ve özel konut sigortası poliçelerinde indirim imkanından yararlanabilecek.


Ziraat Bankası tarafından resmi açıklama yapıldı. Birçok emekli vatandaş emekli aylığını Ziraat Bankası'ndan almayı tercih ediyor. Kamu bankası olaması nedeni ile maaş bankası olarak tercih edilen Ziraat Bankası emeklileri çok yakından ilgilendiren bir indirim kampanyasını hayata geçirdi.

Emekli aylığını Ziraat Bankası'ndan alanlara Türkiye Sigorta A.Ş. Kasko ve Özel Konut Sigortası poliçelerinde indirim uygulayacak. 

Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan kişilere indirim uygulanacak poliçeler ve indirim oranları şöyle;

 
 
KAMPANYA KOŞULLARI
 
Kampanyadan  Ziraat Bankası'ndan emekli maaş ödemesi alan müşteriler yararlanabilecektir.
 
Kampanya yalnızca Ziraat Hususi Genişletilmiş Kasko ve Ziraat Özel Konut Sigortası ürünleri için geçerli olup diğer sigorta ürünlerinde indirim yapılmıyor.
 
Kampanya kapsamındaki indirimli poliçe üretimleri şubelerce yapılıyor. 
 

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