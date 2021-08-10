Ziraat Bankası resmen duyurdu! İndirim uygulanacak

Ziraat Bankası tarafından resmi açıklama yapıldı. Birçok emekli vatandaş emekli aylığını Ziraat Bankası'ndan almayı tercih ediyor. Kamu bankası olaması nedeni ile maaş bankası olarak tercih edilen Ziraat Bankası emeklileri çok yakından ilgilendiren bir indirim kampanyasını hayata geçirdi.
Emekli aylığını Ziraat Bankası'ndan alanlara Türkiye Sigorta A.Ş. Kasko ve Özel Konut Sigortası poliçelerinde indirim uygulayacak.
Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan kişilere indirim uygulanacak poliçeler ve indirim oranları şöyle;
KAMPANYA KOŞULLARI
Kampanyadan Ziraat Bankası'ndan emekli maaş ödemesi alan müşteriler yararlanabilecektir.
Kampanya yalnızca Ziraat Hususi Genişletilmiş Kasko ve Ziraat Özel Konut Sigortası ürünleri için geçerli olup diğer sigorta ürünlerinde indirim yapılmıyor.
Kampanya kapsamındaki indirimli poliçe üretimleri şubelerce yapılıyor.