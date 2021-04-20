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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank resmen duyurdu! Faiz oranları değişti

20 Nisan 2021 Salı - 7:44 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 7:46

Kredi çekecek herkesi ilgilendiriyor. Banklar tek tek açıkladı. Faiz oranları değişti. Kredi çekecek herkes kredi faizlerindeki son durumu merak ediyordu. Faiz oranlarının daha düşük olması sebebiyle kredi çekmek isteyenlerin ilk tercihi kamu bankaları oluyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, İş Bankası, Akbank, Garanti BBVA ve diğer bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarındaki son durum belli oldu. İşte ihtiyaç, konut ve taşıt kredisinde en güncel faiz oranları...


Bankaların kredi faiz oranları, nakit ihtiyacı olanlar, hayalini kurduğu konut ve arabaya sahip olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Banka şubelerine gitmeden önce tüm bankaların faiz oranlarını öğrenmek isteyenler Kredi Faiz Oranları 2021'e ilişkin Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl? sorusuna cevap aramaya başladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA ve diğer tüm bankaların en güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları ve tüm detaylar...
 
 
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
 
Tüketici kredisi: 1,54
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,37
 
 
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1,54
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38
 
 
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1,54
Taşıt kredisi: 1,50
Konut kredisi: 1,32
 
 
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1,65
Taşıt kredisi: 1,60
Konut kredisi: 1,45
 
 
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1,63
Taşıt kredisi: 1,61 (0 KM) - 1,59 (2. El)
Konut kredisi: 1,39
 
 
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1,69
Taşıt kredisi: 1,80
Konut kredisi: 1,50
 
 
YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1,89
Taşıt kredisi: 1,64
Konut kredisi: 1,50
 
 
ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1,69
Taşıt kredisi: 1,79
Konut kredisi: 1,64 (Sabah)
 

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