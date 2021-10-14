Zeynep Alkan'ın renkli mezuniyeti

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, üniversiteden mezun oldu. Alkan, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Zeynep Alkan, 2017'de Roma 'daki Link Campus University'de oyunculuk bölümüne başlamış, daha sonra eğitim ine bir süre Amsterdam'da devam etmişti. Hatta sevgilisi Wesley Pabis ile burada tanışmışlardı.

Eğitim hayatının sonuna gelen ve mezuniyetini çiçekler ve şampanyayla kutlayan Alkan, renkli tarzıyla farklı bir öğrenci olduğunu da kanıtladı. Sosyal medyadan mezuniyetine ait karelerini paylaşan Alkan, duygularını ise şöyle dile getirdi:

"Performans Sanatları ve İletişim... Cesur ol ve elinden gelenin en iyisini yap! Unutulmaz anılar ve büyüleyici bilgiler için teşekkür ederim."

Alkan'ın gönderisine, binlerce beğeni ve tebrik yorumları geldi.