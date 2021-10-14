14 Ekim 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.416 0.20 EURO 10,6630 1.13
USD 9,1760 1.09 ALTIN 529,140 1.07
CANLI BORSA
TÜMÜ

Zeynep Alkan'ın renkli mezuniyeti

14 Ekim 2021 Perşembe - 14:09 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 14:09

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, üniversiteden mezun oldu. Alkan, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.


Zeynep Alkan, 2017'de Roma'daki Link Campus University'de oyunculuk bölümüne başlamış, daha sonra eğitimine bir süre Amsterdam'da devam etmişti. Hatta sevgilisi Wesley Pabis ile burada tanışmışlardı.
 
Eğitim hayatının sonuna gelen ve mezuniyetini çiçekler ve şampanyayla kutlayan Alkan, renkli tarzıyla farklı bir öğrenci olduğunu da kanıtladı. Sosyal medyadan mezuniyetine ait karelerini paylaşan Alkan, duygularını ise şöyle dile getirdi:
 
"Performans Sanatları ve İletişim... Cesur ol ve elinden gelenin en iyisini yap! Unutulmaz anılar ve büyüleyici bilgiler için teşekkür ederim."
 
Alkan'ın gönderisine, binlerce beğeni ve tebrik yorumları geldi.
 

ETİKETLER

zeynep alkan hamdi alkan kızı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.