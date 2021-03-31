Zam geldi! Herkesi ilgilendiriyor, yüzde 35...

Gıda fiyatlarında yaşanan zam uzun süredir tartışma konusuydu. Vatandaşlar fahiş fiyatlardan şikayetçi olurken fiyatların makul seviyelere çekilmesi için hükümet harekete geçti. Ramazan ayı yaklaşırken ramazan kolilerinin fiyatında da yüzde 35'lik artış yaşandı. Geçen yıl 44.90 liraya tüketiciye sunulan Ramazan kolisi bu yıl aynı ürünlerle 59.90 liraya satılıyor.

Ramazan ayına sayılı günler kala perakende sektörü hazırlıklara başladı. Ramazan erzak kolileri ve hediye çekleri marketlerde yerini aldı.

Ramazan erzak kolileri bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 zamlı. Geçen yıl en ucuzu 13 üründen oluşan ve 44.90 liraya tüketiciye sunulan Ramazan kolisi bu yıl aynı ürünlerle 59.90 liraya satılıyor. Son yıllarda çeklerin yükselişte olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu yıl da çeklerin öne çıkmasını bekliyor.

Ramazan erzak kolilerinde birçok ürün yer alırken, her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. 2018 yılında 25 ila 105 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan Ramazan erzak kolileri, 2019 yılında 37 ila 124 lira, 2020 yılında ise 45 ila 150 lira arasında satılmıştı.