Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması!

Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama! Yüz yüze eğitimin 6 Eylül tarihi ile birlikte başlaması kararlaştırıldı. 1,5 senedir yüz yüze eğitimin yapılamaması sebebiyle uzmanlar veliler ve öğrencilere tasviyelerde bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Armağan Örki yüz yüze eğitim ile ilgili milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren konulara açıklık getirdi. İşte yüz yüze eğitim ile ilgili flaş detaylar...