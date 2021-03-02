Yüz yüze eğitim başladı! Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
02 Mart 2021 Salı - 11:48 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 11:54
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şükür ki bugün bazı illerimiz tüm kademelerde yüz yüze eğitime başladı. Bazı illerimiz de önemli ölçüde uzaktan eğitimle devam ediyor" dedi ve "Bir kişinin taktığı maske, koruduğu sosyal mesafe o ildeki çocukların eğitim hayatını, ülkenin geleceğini etkiliyor. Güne bu bilinçle başlayalım" uyarısında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yüz yüze eğitime ilişkin açıklamada bulundu. Selçuk, "Şükür ki bugün bazı illerimiz tüm kademelerde yüz yüze eğitime başladı.
Bazı illerimiz de önemli ölçüde uzaktan eğitimle devam ediyor.
Bir kişinin taktığı maske, koruduğu sosyal mesafe o ildeki çocukların eğitim hayatını, ülkenin geleceğini etkiliyor.
Güne bu bilinçle başlayalım." ifadelerini kullandı.