Yüz yüze eğitim açıklaması! 3. haftada...

Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte okulların ne zaman kapanacağı gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı tv programında okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk'tan yüz yüe eğitim ile ilgili yeni bir açıklama geldi.
Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum:Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." dedi
2 TEMMUZ'A KADAR AÇIK
Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından yeni gelişmeler MEB tarafından duyurulmaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ve veli yüz yüze eğitimin ne şekilde devam edeceğini merak ediyor. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada okulların 2 Temmuz tarihine kadar açık olacağını duyurdu. Fakat yaz ayları boyunca okullar açık kalmaya devam edecek. İsteyen öğrenciler okullara gidebilecek. Peki yazın nasıl bir eğitim öğrencileri bekliyor. İşte merak edilen detaylar...
TAKVİYE NİTELİĞİNDE
Sınavlar daha erken de yapılsa, öğrenciler hangi sınıfta olursa olsun 2 Temmuz'da karnelerine kavuşacak. 2 Temmuz'a kadar olan süreçte müfredat biraz daha yavaşlatılarak, eksik kalan bölümler ve varsa takviye programı uygulanacak.
2 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ OLAN SÜREÇ
Eğitimciler müfredattaki açığın kapatılması için bunun bir fırsat olduğu görüşünde. 2 Temmuz'a kadar öğrenciler yine velilerin onayı ile istemezlerse yüz yüze eğitime katılmayacak.
OKULLAR BÜTÜN YAZ AÇIK OLACAK
Okullarından bir yıl uzak olan milyonlarca öğrencinin akademik eksiğinin kalmaması için 2 Temmuz sonrası "gönüllü okul" programı hazırlanıyor. Bu program uzaktan eğitim sürecinde olan eksiklerin giderilmesi için "takviye programı" niteliğinde olacak. Buna göre tüm sınıf düzeylerinde eksikliklere bakılacak. Özellikle bir yıllık eğitim programında bir üst sınıfa geçerken bazı derslerden öğrenilmesi gereken konu ve kazanımları yeterince alamayan öğrencileri kapsayacak. Ya tüm derslerden ya da belli derslerden öğrenciler okula çağrılacak. Burada yine "gönüllülük" esası olacak.
ÖNGÖRÜ: DERSE KATILIM YÜSKEK OLACAK
Ama eğitimciler, bir yıl boyunca okul yüzü görmeyen milyonlarca öğrencinin bu derslere katılımının yüksek olacağı düşüncesinde.
MEB EĞİTİM TAKVİMİ
31 Ağustos: Okullar yüz yüze eğitime başladı.
16-20 Kasım: Birinci dönem ara tatili.
25 Ocak-12 Şubat: Sömestr tatili. (Nisandaki ara tatil eklenerek, süre uzatıldı)
2 Mart: İkinci dönem yüz yüze eğitim başladı. Bazı illerde sadece anaokulları ve ilkokullar riskli olmayan şehirlerde ise ortaokul ve liseler açıldı.