Yüz yüze eğitim açıklaması! 3. haftada...

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli merak ediyordu. MEB harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından detaylar paylaşıldı. Koronavirüs nedeniyle eğitimde yaşanan değişimler sürüyor. Uzun süre çevirim içi eğitim alan öğrenciler için yüz yüze eğitim dönemi başladı. İllerdeki salgın durumuna göre farklılık gösterse de büyük ölçüde yüz yüze eğitim yapılmasına karar verildi. Bakan Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili paylaşımlar yaparak gelinen son durum hakkında bilgi veriyor.

Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte okulların ne zaman kapanacağı gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı tv programında okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk'tan yüz yüe eğitim ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum:Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." dedi

2 TEMMUZ'A KADAR AÇIK