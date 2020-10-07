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ÖSYM Başkanı duyurdu! Yüz binlerce adaya kolaylık, artık...

AA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 11:16 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 11:29

Yüz binlerce adaya kolaylık sağlayacak uygulama hayata geçirildi ve dijital ortama taşındı. Artık bireysel olarak güncellenebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu. Uygulama sayesinde, TC kimlik kartı edinen tüm adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden sistemdeki fotoğraflarını bireysel olarak istedikleri zaman güncelleyebilecekler.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi  Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS)  kayıtlı fotoğraflarını herhangi bir sınav başvurusuna bağlı olmaksızın TC kimlik  kartındaki fotoğraflarıyla güncelleyebileceklerini bildirdi. 
 
 Aygün, sınavlara başvuru ve kayıt işlemleri sürecinde adayların iş ve  işlemlerini kolaylaştırmak için yürüttükleri çalışmalara yenisini eklediklerini  ifade etti.
 
Yeni çalışmayla artık ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki aday  fotoğraflarının TC kimlik kartındaki fotoğrafla güncellenebileceğini belirten  Aygün, "Adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı fotoğrafı, herhangi bir  sınav başvurusuna bağlı olmaksızın adaylarımızın kendileri tarafından Türkiye  Cumhuriyeti kimlik kartındaki fotoğraflarıyla güncellenebilecek." bilgisini  verdi.
 
Adaylardan, sistemdeki fotoğrafını TC kimlik kartındaki fotoğrafıyla  güncellemek isteyenlerin, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde  (https://ais.osym.gov.tr) ve AİS Mobil uygulamasında yer alan "Profilim"  menüsündeki "Fotoğraf Bilgilerim" ekranından "TC Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan"  butonuna tıklayarak sistemde mevcut fotoğrafını, TC kimlik kartındaki fotoğrafla  güncelleyebileceklerini belirten Aygün, şunları kaydetti:
 
 "Ayrıca, adayların ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet  adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacağı sınav  başvurularında sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa TC kimlik kartındaki fotoğrafı  ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenecektir. Bu  uygulama sayesinde, TC kimlik kartı edinen tüm adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerine  gitmeden sistemdeki fotoğraflarını bireysel olarak istedikleri zaman  güncelleyebilecekler."

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