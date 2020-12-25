Yunanistan skandal kararı onayladı

Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten ve gerilim artıran adımlar atan Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 6 milden 12 mile çıkarmasıyla ilgili kararnamenin Yunan Danıştay Mahkemesince onaylandığı bildirildi.

Atina’da yayımlanan Proto Thema gazetesinin haberine göre, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) temelinde hazırlandığı iddia edilen kararname İyon Denizi adalarından Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesini kapsıyor.

Kararnamede, "Yunan hükümeti benzer haklarını diğer bölgelerde de uygulama hakkını mahfuz tutmaktadır" ifadeleri yer aldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bir süre önce Parlamento’da yaptığı konuşmada, Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesince İyon Denizi’nde "egemenlik hakları olduğunu" savunarak, ülkesinin İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladığını belirtmişti.