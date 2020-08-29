29 Ağustos 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.101 -0.76 EURO 8,7100 0.10
USD 7,3140 -0.58 ALTIN 462,800 1.52
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yunanistan kabullendi! Artık bir rüya oldu...

AA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 13:48 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 13:48

Yunanistan'da, Eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in lideri olduğu muhalefetteki Mera25 Partisi, ''Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın boşuna beklediği yaptırımlarla Erdoğan'ı diplomatik olarak yalnızlaştırma girişimi, yaz gecesi rüyasına döndü.'' açıklamasını yaptı.


Mera25 Partisi tarafından Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları  gayriresmi toplantısıyla ilgili olarak yazılı açıklama yapıldı.
 
Almanya'daki büyük partilerin, çoğunluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın etkisi altında bulunan Türk seçmenlere ''bağımlı'' oldukları  belirtilen açıklamada, Merkel'in Türkiye'ye karşı yaptırımlarını teorik düzeyde  bile kabul etmeyeceğinin altı çizildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Merkel ve Trump ile  telefon görüşmeleri, uluslararası hareketlilik izlenimi verme çabalarından  ibaret. Bu çabaların Miçotakis'e getirisi, diplomatik destek yerine patronun  sözünü dinlemek olacak."
 
 
AB'nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması isteniyor
Yunanistan ve Güney Kıbrıs, AB'nin Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki sismik  faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulamasını istiyor.
 
Almanya'nın başkenti Berlin'de dün son bulan iki günlük AB dışişleri  bakanları gayriresmi toplantısında ise herhangi bir yaptırım kararı çıkmadı.
 

ETİKETLER

Yunanistan akdeniz Erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.