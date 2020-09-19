Yunanistan'ı Ianos kasırgası vurdu: 2 ölü, 1 kayıp

Yunanistan'ın Thessaly bölgesini vuran Ianos kasırgası 2 kişinin ölümüne neden oldu, 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Kasırganın getirdiği yağışlar ise ülkede sele yol açtı.

Yunanistan'ın vuran Ianos kasırgası Thessaly bölgesininde hayatı felç etti. Etkili olan kasırga nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kaybolduğu kaydedildi. Acil Durum yetkilileri yaşlı bir kadının sel basan evinde ölü bulunduğunu, 63 yaşındaki bir çobanın ise yükselen sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini duyurdu. İtfaiye ekiplerinin uyarılarına rağmen aracını nehir sularının yükseldiği bir köprüye doğru süren bir kadının da kaybolduğu açıklandı.

KASIRGA YAĞIŞ DA GETİRDİ