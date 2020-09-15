Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı S-300 hamlesi! Konuşlanacağı yer de belli oldu

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi hukuksuz bir şekilde Antalya körfezine hapsetmek isteyen Yunanistan'ın, envanterindeki S-300 hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi konusunda Rusya ile müzakere yürütmekte olduğu iddia edildi.
Yunanistan merkezli yayın yapan DefenceNet'in haberine göre; halihazırda envanterinde bulundurduğu Rus yapımı S-300 PMU-1 hava savunma sistemlerini PMU-2 seviyesine yükseltmek isteyen Atina, Rusya'nın kapısını çaldı.
ABD İLE KRİZ ÇIKAR MI?
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine yakın bir etki gücüne ulaşmak isteyen Yunanistan'ın, "yeni bir silah alımı değil, mevcut silahların geliştirilmesi" politikası doğrultusunda ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasasına (CAATSA) takılmayacağı öngörülüyor.
GİRİT'E KONUŞLANDIRILACAK
Mevcut S-300'lerinin menzilini 150 kilometreden 200 kilometreye çıkarmak isteyen Yunanistan'ın, geliştirilmiş S-300 PMU-2 hava savunma sistemlerini Girit Adası'nda konuşlandıracağı öne sürüldü. Yunan basını, menzili ve etkisi artırılmış sistemlerle Girit’ten pek çok kritik noktanın kontrol edilebileceğini yazdı.
Yunanistan'da halihazırda iki set S-300 PMU-1 hava savunma sistemi ve 96 adet 48N6E1 füze bulunuyor. (Haber7)