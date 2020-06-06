Yunan Sahil Güvenlik’i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilen mülteciler, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldı.

Yunan güçlerinin geri ittiği mültecileri, Türk Deniz Kuvvetleri kurtardı.Konuyla ilgili olarak MSB'den şu açıklama yapıldı:"Yunan Sahil Güvenlik’i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır."