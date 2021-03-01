Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da yüz yüze eğitimin tüm ayrıntılarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2 Mart Salı itibarıyla ülke genelinde yüz yüze eğitime geçiş sürecine başlanacağı bildirildi. Peki, Yüksek ve çok yüksek riskli illerde okullar açılacak mı? Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hangi sınıflar açılacak? 2 Mart Salı günü hangi sınıflar açılıyor? İşte kontrollü normalleşme sürecinde yüz yüze eğitim ile ilgili tüm detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kontrollü normalleşme sürecinin tüm detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim ile ilgili "Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim-öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır." açıklamasını yaptı. Yüz yüze eğitim ile ilgili detayları Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Peki, Yüksek ve çok yüksek riskli illerde okullar açılacak mı? Salı günü okullar açılacak mı? Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hangi sınıflar açılacak? 2 Mart Salı günü hangi sınıflar açılıyor? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Mart Salı itibarıyla ülke genelinde yüz yüze eğitime geçiş sürecine başlanacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 2 Mart Salı itibarıyla ülke genelinde yüz yüze geçiş sürecinin başlatılacağı ifade edilen açıklamada, düşük ve orta riskli iller ile yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulamanın nasıl olacağına ilişkin detaylara yer verildi.

YÜKSEK VE ÇOK RİSKLİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK MI?

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerdeki yüz yüze eğitime geçiş süreci ise okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacak.

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ OLARAK TANIMLANAN İLLERDE OKULLAR KAÇ GÜN OLACAK?

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ OLARAK TANIMLANAN İLLERDE OKULLAR KAÇ GÜN OLACAK?

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.