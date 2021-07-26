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YKS'ye girenlere burs imkanı! Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor! Hesaba yatıyor! Aylık 7 bin 800 lira...
YKS'ye giren milyonlarca öğrenciye burs imkanı! Hesaba yatıyor. Aylık 7 bin 800 lira burs bağlanıyor. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı üniversite sınavı sonucunda. Sonuçlar önümüzdeki hafta, 4 Ağustos Çarşamba günü açıklanıyor, 5-13 Ağustos'ta da tercihler yapılıyor. Üniversiteler başarılı gençlere burs fırsatları hazırlıyor. Gençlere aylık 300-7 bin 800 lira arasında bursun yanı sıra yemek-yurt gibi destekler de var. Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? İşte üniversite üniversite öğrencilere sağlanan burs ve diğer imkanlar...
YKS'ye giren milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu. Tek tek açıklandı. 4 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları heyecanla beklenirken, üniversiteler iyi derece alanları çekmek için cazip fırsatlar hazırladı. Gençlere aylık 300-7 bin 800 lira arasında bursun yanı sıra yemek-yurt gibi destekler de var.