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Yıldız Holding'den fiyat tartışmalarına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA)  |  24 Eylül 2021 Cuma - 12:42 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 12:42

Yıldız Holding tarafından, Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in basın mensuplarının zincir marketlerdeki fiyat tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zincir marketlerde denetimlerin artacağına yönelik açıklamasıyla yakın veya uzak bir ilgisinin bulunmadığı bildirildi.


Yıldız Holding Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  geçen günlerde pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in basın buluşmasında  bir gazeteciye verdiği yanıt sonrası, kamuoyunda bilgi kirliliğinin ve yanlış  anlaşılmaların önüne geçme zorunluluğu doğduğu belirtildi.
 
Açıklamada, Murat Ülker’in basın mensuplarının zincir marketlerdeki  fiyat tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zincir  marketlerde denetimlerin artacağına yönelik açıklamasıyla yakın veya uzak bir  ilgisi bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından günler önce yapılan bu  değerlendirmenin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir cevap niteliği  taşıdığına yönelik yorum ve iddialar kesinlikle art niyetlidir. Sayın Murat  Ülker, çok daha önce yapılan toplantıda Yıldız Holding perakende grubunun  enflasyon rakamlarının altında bir fiyat politikası izlediğini vurgulamış ve  mesnetsiz fahiş fiyat uygulayan marketlerin ve üreticilerin denetlenmesinin  enflasyonla mücadelede en etkili yöntemlerinden biri olacağını ifade etmiştir."

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Yıldız Holding fiyat market
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