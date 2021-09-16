Yılda 10 bin 732 TL yatırılıyor! Başvuran alıyor, kritik tarih belli oldu

HEM GÜVENCE HEM AVANTAJ

İLK ADIM: Yapmanız gereken tek şey, her ay düzenli olarak gelirinizin bir kısmını Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ayırarak geleceğinize bugünden yön vermek.

Yüzde 25 devlet katkısı kaçırılmayacak fırsat. Yararlanabileceğiniz maksimum devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25'i ile sınırlı. Ne kadar para koyarsanız kâr.

YILSONUNA DİKKAT: BES’te özellikle yıl geçişleri önemli. Yeter ki bu fırsatları nasıl kullanacağınızı bilin. Örnek: Salih’in, 2021 yılında maksimum devlet katkısı olan 10 bin 732,50 TL’den faydalanabilmesi için BES’e 42 bin 930 TL yatırması gerekiyor.

VAR MISINIZ?

Siz Bireysel Emeklilik Sistemi’nde var mısınız? Ayda kaç para yatırıyorsunuz? Yıllık yatırdığınız para devletin verdiği katkı payının maksimumunu alabiliyor mu? En tepe noktaya çıkamasanız da daha ne kadar ekleyebilirsiniz?

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne 2021’de yatırdığınız katkı tutarı 42 bin 930 TL’yi bulmadıysa ama bunu yatırmaya imkanınız varsa hemen eksiği tamamlayıp yılsonuna kadar yatırarak, 10 bin 732,50 TL devlet katkısı alabilirsiniz. Peki sistem nasıl işliyor?

OTOMATİK: Birikim yapma alışkanlığı geliştirmek için BES mükemmel yol.

EMEKLİ OLUNCA: En az 10 yıl ödeme ile 56 yaşını tamamlayıp emeklilik hakkı kazandığınızda pasif gelir elde edeceksiniz. 10 yıl ve 56 yaşından sonra da yatırdığınız her para için yüzde 25 devlet katkısı devam ediyor. İhtiyaç yoksa çıkmayın.

ARAŞTIRMA: Yeter ki sistemden nasıl verim alacağınızı bilerek girin. BES yaptıracağınız zaman şirketleri karşılaştırın. Örnek: Giriş aidatı, fon yönetim gider kesintisi, fon performans gider kesintisi.

UZMANLAR YÖNETİYOR: Bireysel olarak ona buna güvenip bilmediğiniz, takip edemediğiniz finansal işlere girmenize gerek yok. BES’te paranız portföy yönetim şirketleri tarafından yönetiliyor.