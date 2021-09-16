Yılda 10 bin 732 TL yatırılıyor! Başvuran alıyor, kritik tarih belli oldu

Sene sonu yaklaşırken bir hatırlatma yapmak istedim. Devletimiz Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yüzde 25 katkı payı veriyor. Durumunuz uygunsa bu para yerde bırakılmaz. Yılda maksimum 10 bin 732 TL alabiliyorsunuz. Her ne koyarsanız kârdır. Posta gazetesinden Özlem Denizmen Bireysel emeklilik Sistemi ile ilgili merak edilenleri yazdı. İşte o yazı...
HEM GÜVENCE HEM AVANTAJ
İLK ADIM: Yapmanız gereken tek şey, her ay düzenli olarak gelirinizin bir kısmını Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ayırarak geleceğinize bugünden yön vermek.
MÜTHİŞ FIRSAT: Yüzde 25 devlet katkısı kaçırılmayacak fırsat. Yararlanabileceğiniz maksimum devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25'i ile sınırlı. Ne kadar para koyarsanız kâr.
YILSONUNA DİKKAT: BES’te özellikle yıl geçişleri önemli. Yeter ki bu fırsatları nasıl kullanacağınızı bilin. Örnek: Salih’in, 2021 yılında maksimum devlet katkısı olan 10 bin 732,50 TL’den faydalanabilmesi için BES’e 42 bin 930 TL yatırması gerekiyor.
VAR MISINIZ?
Siz Bireysel Emeklilik Sistemi’nde var mısınız? Ayda kaç para yatırıyorsunuz? Yıllık yatırdığınız para devletin verdiği katkı payının maksimumunu alabiliyor mu? En tepe noktaya çıkamasanız da daha ne kadar ekleyebilirsiniz?
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne 2021’de yatırdığınız katkı tutarı 42 bin 930 TL’yi bulmadıysa ama bunu yatırmaya imkanınız varsa hemen eksiği tamamlayıp yılsonuna kadar yatırarak, 10 bin 732,50 TL devlet katkısı alabilirsiniz. Peki sistem nasıl işliyor?
OTOMATİK: Birikim yapma alışkanlığı geliştirmek için BES mükemmel yol.
EMEKLİ OLUNCA: En az 10 yıl ödeme ile 56 yaşını tamamlayıp emeklilik hakkı kazandığınızda pasif gelir elde edeceksiniz. 10 yıl ve 56 yaşından sonra da yatırdığınız her para için yüzde 25 devlet katkısı devam ediyor. İhtiyaç yoksa çıkmayın.
ARAŞTIRMA: Yeter ki sistemden nasıl verim alacağınızı bilerek girin. BES yaptıracağınız zaman şirketleri karşılaştırın. Örnek: Giriş aidatı, fon yönetim gider kesintisi, fon performans gider kesintisi.
UZMANLAR YÖNETİYOR: Bireysel olarak ona buna güvenip bilmediğiniz, takip edemediğiniz finansal işlere girmenize gerek yok. BES’te paranız portföy yönetim şirketleri tarafından yönetiliyor.
SORGULA: Getirinizi düzenli olarak kontrol edin. Yılda 12 kez fon dağılımı değiştirme hakkınız var. Sorgulayın, işi bilene danışın. Hatta emeklilik şirketinizin hizmetinden memnun değilseniz değiştirin.
KAÇ TANE?: Örnek, iki tane farklı yıllarda başladığınız BES’iniz varsa, en eski BES’inizle emeklilik kazandığınızda her ikisini birleştirebilirsiniz. İsterseniz 300 TL aylık ödemek yerine iki tane 150 TL ödemeli BES yapın, acil durumda çıkmak isterseniz birini bozdurur hepsinden çıkmak zorunda kalmazsınız.
DUR: Ödemelerde zorlanıyorsanız dilediğiniz zaman dondurun, sonra kaldığınız yerden tekrar devam edebilirsiniz.
AYRILIRKEN: Diyelim ki Meral’in Aralık 2021’de paraya ihtiyacı var, maksimum devlet katkısından yararlandı, şimdi de sistemden çıkmayı planlıyor... Ocak 2022’yi bekle Meral. 2022 yılında açıklanacak yıllık asgari ücreti ocak ayında Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatır, 2022 yılının maksimum devlet katkısından da yararlan öyle ayrılmayı düşün. Şubat ayının son iş günü devlet katkısı hesabına geçecek.
EMEKLİLİK DÖNEMİ
Emeklilik döneminde şimdiki gelirinizin en az 3/4’ü kadar paraya ihtiyacınız olacak. Ya şam standardınızı korumak için harekete geçmeye ne dersiniz? Gelin Bireysel Emeklilik Sistemi’nden başlayın.
DEVLET KATKISI VE GETİRİLER
Sistemden üç yılda ayrılma durumunda devlet katkısı ve getirilerinin tamamı kesilir. Üç ile altı yıl arasında ayrılırsanız devlet katkısı ve getirilerinin yüzde 15’ini, altı ile 10 yıl arasında yüzde 35’ini, 10 yılını doldurduktan sonra emeklilik hakkını kazanmadan ayrılırsanız yüzde 60’ını alabilirsiniz.
KESİNTİ İADESİ
Fon Toplam Gider Kesintisi iadesi 1 Ocak 2021 tarihinden sonra bütün sözleşmelere uygulanmaya başladı. Devlet katkısıyla ilişkilendirilecek kesintilerin (giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ve fon toplam gider kesintisi) iadesi, sistemden beş yılını doldurarak ayrılan, sonlandırılan sözleşmeler için geçerli. Sistemde beş yılı doldurdunuz ancak ödemediğiniz katkı payları varsa ve düzensiz ödüyorsanız bu haktan yararlanamıyorsunuz.
BEFAS
Yapılan düzenleme ile emeklilik yatırım fonları Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) üzerinden alınıp satılabiliyor. Böylece, birikiminizin bir kısmını veya tamamını BEFAS’ta işlem gören fonlara yönlendirebilirsiniz.
AKLIMA TAKILDI
18 yaşından küçükler Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girebilir mi?
Evet. Bireysel Emeklilik Kanunu’nda yapılan düzenleme ile 18 yaş altındaki gençlerimiz de velileri ya da vasileri aracılığıyla bireysel emeklilik hesabı açabilir. Ödeyen siz olsanız bile çocuğunuz için ikinci bir devlet katkısı hakkı kazanırsınız. Çocukların geleceğine birikim yapmak için en ideal platform.