Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı! Ek tedbirler gelecek mi?

Koronavirüs salgınında vakalarda görülen artış yeni tedbirlerin alınmasını gerekli kıldı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yılbaşı nedeni ile 4 güne çıkarıldı. Vatandaşlar ek tedbirlerin alınıp alınmayacağını merak ediyor. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda yeni tedbirler alınması durumunda kamuoyu ile paylaşılacak. Beştepe’de bugün yapılacak toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun virüsle mücadele kapsamında 31 Aralık saat 21.00’den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında alınacak ek önlemlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapması planlanıyor. Toplantıda virüsün seyri, yasakların vakalara etkisi, ilçe, il ve büyükşehirlerdeki son durum tüm yönleriyle değerlendirilecek.

OTEL-VİLLALARA PARTİ DENETİMİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

YILBAŞI YASAKLARI BAŞLIYOR

Bilindiği gibi 4 gün sürecek yılbaşı kısıtlamaları başlıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son genelgede yılbaşı yasaklarının kapsamı belirlendi.

ZORUNLULUK VURGUSU YAPILDI

Genelgede sağlık çalışanları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerin salgınla mücadelede büyük fedakarlıklar yaptığı, bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi bir düşüş yaşandığı, bu nedenle salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu özellikle vurgulandı

TAM MESAİ YAPACAK OLANLAR

Genelgeye göre; başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yılbaşında "tam mesai" çalışacak. Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmasına izin verilmeyecek, bu yönde denetimler sıkılaştırılacak.

Koronavirüs terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılıklar olmak üzere sosyal medyaya yansıyan her türlü olumsuz durum Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri tarafından takip edilecek ve gerekli müdahaleler anında yapılacak. Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden (GAMER) 24 saat esasına göre takip edilecek

RİSK GRUBU ÖNLEMLERİ

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında; engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce valilere gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen yine de anlık olarak barınacak yeri olmadığı için sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacak.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN TALİMAT

81 ilde Valilikler ve kaymakamlıklar bünyesindeki Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirler alınacak

YASAĞIN BAŞLAMA SAATİ

İçişleri Bakanlığı tüm illerin valiliklerine "Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla" ilgili ek genelge gönderdi. Genelgede hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının önümüzdeki hafta içi yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacağı hatırlatıldı.