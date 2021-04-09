Yerli aşı ile ilgili flaş açıklama! Nisan sonu...

Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından aylardır üzerinde çalışılan yerli Koronavirüs aşısında bugün çok önemli bir döneme geçildi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Çalış, "Üniversitemiz tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2'nci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak." ifadesini kullandı ve sonuçların Nisan ayı sonu gibi çıktıktan sonra Faz 3 çalışmalarına geçileceğini bildirdi.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen yerli aşı adayının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü üzerinde 10 Şubat'ta başladı. Gönüllülere Faz-2'de ilk doz uygulaması, 13 Mart'ta tamamlandı ardından ikinci doz uygulama başladı. Faz-2'de ikinci doz çalışmalarında sona gelindi. Aşının son gönüllülere uygulanması da bugün tamamlanacak.

Faz-2 ikinci doz uygulaması yapılan aşı gönüllüsü, ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı çalışmasına katılmaktan mutlu olduğunu söyledi.

'BUGÜN İKİNCİ DOZLAMA TAMAMLANMIŞ OLACAK'

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Faz-2 çalışmalarının ikinci doz uygulamasının bugün itibarıyla sona ereceğini belirterek, "Faz-2 aşamasını 250 gönüllü üzerinde gerçekleştirmekteyiz. Üniversitemiz tarafından geliştirdiğimiz yerli aşımızın 10 Şubat 2021 tarihi ile Faz-2 aşamasını geçmiştik. Faz-2 aşamasını da birinci dozlama ve ikinci dozlama şeklinde uygulamaya devam ediyoruz. Bugün gönüllülerimizin ikinci dozlamasını da yapmış olacağız ve bugün itibarıyla da Faz-2 aşamamızın ikinci dozlaması tamamlanmış olacak. Tabi ki Faz-2 aşamasında özellikle etkinlik ile ilgili veriler ortaya çıkacak. Etkinliği araştırmacılarımız birinci dozlama uygulamasından itibaren takip ediyorlar" dedi.