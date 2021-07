Yerleşim alanları, tarım alanları, evler, iş yerleri yandı! Manavgat'ı kül eden yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde alevler, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına yangınla ilgili son durumu açıkladı. Öte yandan bölgeye giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sıcak bilgileri aktardı. Sağlık Bakanı Koca "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı." bilgisini paylaştı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede 4 farklı noktada meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır."

Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, dün saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda kişiye ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına, havadan ve karadan da müdahaleye başlandı.

Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Bölgeyi tamamen duman kaplarken, yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale ediliyor.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Tarım ve Orman Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, Dışişleri Bakanım gerek Kültür ve Turizm Bakanım, valiliğimizin, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ihtiyaç duyulan her türlü araç, gereç ve personel ile yangına müdahale etmektedir." ifadesini kullandı.

Milletvekillerinin de bölgede olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa zamanda yangını kontrol altına almak suretiyle bir an önce temennimiz o ki cana hiçbir şey gelmeden bu yangını söndürmüş olalım. Geniş bir alanda süren yangının en kısa zamanda sönmesi temennimizdir. Olay tüm boyutları ile araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır. Rabbimden ülkemizi yangın ve sel başta olmak üzere her türlü afetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum." diye konuştu.

AKSEKİ İLÇESİNDE YANGIN

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.

"FAZLA SAYIDA ODAKLA MÜCADELE EDİLİYOR OLMASI İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIYOR"

Bakan Pakdemirli son yaptığı açıklamada "Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor. Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay 'ın AFAD 'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok. Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden. Bu ölçümler yangından bir kaç hafta sonra çıkıyor. Yangının çıkış sebebi ile kesin bir şey yok. Akabinde gerekli açıklama yapılacak. Adana Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor." dedi.

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede 4 farklı noktada meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Manavgat ilçesinde 28/07/2021 günü öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşımızın yaralanması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Başsavcılığımızın talimatı ile orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edilmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastane mizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

3 BAKAN OLAY YERİNDE

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklanması ayarlandı. 700 civarında odamız mevcut. Henüz başvuru yok." şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Ekiplerimiz hazır bekliyor her türlü destek için. Yangına tam zamanında, çok fazla ekipmanla müdahale edildiği için turizm bölgelerine ulaşmadı. Yerleşim yerlerine uzak yerlerde seyrediyor şu an yangın. Yerleşim yerlerinden uzaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yangın maalesef henüz kontrol altına alınmış değil. Buradan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Havadan ve karadan çalışmalar son hızla sürüyor. Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların durumu da iyi. Umut ediyoruz ki en kısa zamanda kontrol altına alınır. Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini gideririz." dedi.

BAKAM KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan Manavgat'taki yangına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Manavgat'ta ormanlarımızla birlikte bizim de ciğerlerimiz yandı. Yangın faciasından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit çalışmaları için ildeki ekiplerimizin yanı sıra bölgeye çevre illerden ekiplerimizi sevk ediyoruz. Yangının söndürülmesine müteakip ilçemizde toplam 12 ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımızı hızla neticelendireceğiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir an önce saracağız."

PAKDEMİRLİ: 4 MAHALLEMİZİ TAHLİYE ETTİK

Basın mensuplarına açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır. Geçen sene biliyorsunuz, Hatay 'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu. Bu da böyle bir şey olabilir. Buradan da vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapıyorum: Dumanın yaklaştığını görüyorsanız, her şeyinizi geride bırakın, mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin" dedi

KALEMLER KÖYÜ KÜL OLDU!

Yangın tüm Manavgat'ı sararken, Kalemle Köyü'nde yangın etkili oldu. Yangına teslim olan köyde büyük maddi hasar oluştu. Alınan bilgilere göre bölgede can kaybı yok.

BÖYLE ACI MI OLUR ALLAH'IM?

Kalemler Mahallesinde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, "Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allahım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" dedi.

Adı öğrenilemeyen kadın ve bir akrabası hayvanlarını bile kurtaramadıklarını, bir ağaçta bağlı durumda olan köpek ve inekle ahırda bulunan keçilerinin de yandığını gazetecilere gösterdi.

Kalemler Mahallesinde birçok ev yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, birçok evin tarihi taş ev olduğu görüldü.

"DEVLETİMİZ İLK ANDAN İTİBAREN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Oktay, "Manavgat’ta meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız Manavgat ve yangınla mücadele eden kahraman ekiplerimiz için." dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınla ilgili açıklamasında, "Antalya Manavgat'ta saat 12.05'te başlayan yangına ekiplerimiz 1 uçak, 19 helikopter, 6 dozer, 103 arazöz, 412 personel ile müdahale ediyor. Ormanın kahramanları büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için Manavgat’a geçiyorum. Ayrıca Mersin Gülnar’da saat 13.09’da başlayan yangına da ekiplerimiz çok kısa sürede müdahale etti. 1 helikopter, 40 Arazöz, 3 dozer, 160 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor." dedi.

"EN KÖTÜ GÜNÜMÜZÜ YAŞIYORUZ"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Hiç böyle yangın görmedim. En kötü günümüzü yaşıyoruz." dedi. Muhittin Böcek'in açıklamaları şöyle:

Manavgat'ta bugüne kadar böylesi büyük bir yangın olmadı. Düşündürücü olan 4 ayrı bölgede çıkmış olmasıdır. Şu anda tüm itfaiye ekibimiz orada. Herkes elinden geldiğinde havadan karadan söndürme işlemleri yapılıyor. Bir taraftan 4 mahallemizdeki vatandaşlarımızın evleri boşaltılıyor. İnşallah kısa zamanda can kaybı olmadan bu yangın söndürme işlemi gerçekleştirilmiş olur. 4 ayrı yerde yangın var, hepsini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tahliye işlemleri hızla devam ediyor, aşırı derecede bir duman var, gereği yapılıyor. Herkes burada, sayın Bakan da geliyor, az sonra o da Manavgat'ta olacak. Can kaybı bilgisi henüz yok, olmayacaktır inşallah.

Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler, Sarılar mahalleleri boşaltıldı. En büyük sıkıntımız poyrazın devam etmesi... Şu anda hava tamamen karanlık. 19 helikopter şu anda müdahale ediyor. 30'un üzerinde itfaiye aracımız var, hep birlikte inşallah kontrol altına alacağız.

KAYMAKAM YİĞİT: EVLER BOŞALTILDI

Manavgat'ın Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde de 4 noktada yangın çıktığı öğrenildi. Sarılar Mahallesi'ndeki orman yangını, yerleşim yerlerine de sıçradı. Manavgat Kaymakamlığı Yeniköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi için Muhtar Abdullah Zeki Kavuklu'ya talimat verdi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı" dedi.

Yangının öğle saatlerinde başladığını belirten Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, şunları söyledi:

"Hava sıcaklığı yüksek. Poyraz esiyor. Hava sıcaklığı 44- 45 derece. Tehdit ettiği köyleri boşalttık. Çolaklı, Evrenseki, Yeniköy, Haremler boşaltıldı. Havadan müdahale devam ediyor. Allah beterinden saklasın. Görülmemiş bir yangın yaşıyoruz. Şu anda can kaybı yok ama elimizde net bilgi yok. Mahsur kalanlar olduğuna dair köylerden gelen bilgiler var. Yaralı olma ihtimali var. İlk olarak Yeniköy'ün dağlık yamaçlarında başladı. Kozalaklar fırladı, süratle etrafa yayıldı. Henüz karadan yangının üzerine gidemiyoruz. Havadan yoğun müdahale yapılıyor. Merkezdeki yangınlar önemli ölçüde kontrol altına alındı fakat köylerde devam eden yangınlar var. İnşallah en kısa sürede söndüreceğiz. Bütün çevre illerden takviye ekipler geliyor. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Yangın Evrenseki'de mezarlığın içine sıçradı. Elimizden geleni yapıyoruz."

'NEREYE MÜDAHALE EDECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIK'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Yeniköy bölgesi komple yanıyor. Yerleşim alanlarına geldi. Bir çok iş yeri, ev yandı. Bütün orman ekipleri, belediye ekipleri, vatandaşın da desteğiyle çalışmalar devam ediyor. Halen atlatılmış değil. Bölge tahliye ediliyor. Yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangın çalışmaları bitmedi. Müdahale var. Can kaybıyla ilgili haber yok. Akılalmaz kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu hala fark edemedik. O kadar farklı yerlerde riayet etti ki korkunç bir şey. Mümkün olduğu kadar vatandaşların araçlarıyla bölgede gezmemelerini rica ediyorum. Çok güçlü rüzgar var. Yangın daha farklı bölgelere de yaklaşıyor" diye konuştu. Başkan Sözen, "Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık" dedi.

450 ORMAN İŞÇİSİ GÖREV YAPIYOR

İlçede saat 12.00 sıralarında 4 ayrı noktada başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, ekipler yangını söndürmek için büyük çaba harcıyor. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki yangınlara 2 uçak, 15 helikopter, 111 arazöz, 6 dozer ve 450 orman işçisiyle müdahale edildiğini bildirdi.

HASTALAR BAŞKA HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Yangın, bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar geldi. Alevlerin sirayet etme ihtimaline karşılık hastane tahliye edildi. Yatan hastalar başka bir hastaneye nakledilirken, alevler orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, hastaneye ulaşmadan kontrol altına alındı. Hastanenin Genel Müdürü Eşref Karamızrak, yangının hastane yakınına kadar geldiğini, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye ulaşmadığını, tedbir amaçlı olarak da yatan hastaların başka hastanelere nakledildiğini söyledi.