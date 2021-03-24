Yeniden genel başkan seçilen Erdoğan'a tebrik mesajları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 7'nci Olağan Büyük Kongre'de yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik mesajları geldi.

BAHÇELİ'DEN TEBRİK TELEFONU

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanı'mız, Sayın Cumhurbaşkanı'nı telefonla arayarak kongrede yeniden seçilmesi nedeniyle tebriklerini ve hayırlı olsun dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, Destici'nin Erdoğan'ı telefonla arayarak, genel başkanlığının şahsına, ailesine, AK Parti camiasına, ülke ve millete hayırlı olmasını temenni ettiği belirtildi.

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı partisinin genel başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

DSP'den yapılan yazılı açıklamada, Aksakal'ın, Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.

ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÇELEBİ

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 7'nci Olağan Büyük Kongre'de yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Alınan bilgiye göre, Çelebi, Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

SAADET PARTİSİ

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı. Alınan bilgiye göre, Asiltürk, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti.