Yeni kabusa dikkat! Çift virüs uyarıs: Ölüm oranı iki kat arttı

Koronavirüs tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı başkanı Dr Jenny Harrie, hem grip hem de Covid-19'un bu kış pek çok kişiyi hedef alacağını açıkladı.

Dünya hala 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs 5 milyona yakın insanın hayatına mal oldu. Henüz Koronavirüs salgını sona ermemişken dünya Grip salgınına hazırlanıyor.

BİR UYARI DAHA!

Uzmanlar bir süredir 'Twimdemic' (çift pandemi) konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılara bir yenisi İngiltere 'den geldi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı başkanı Dr Jenny Harrie, grip ve Kovid-19'un aynı anda insanları hedef alabileceğini belirtti.

ÖLÜM ORANI İKİ KAT DAHA FAZLA

Harries'e göre, bu kış aynı anda hem grip hem de Kovid-19'a yakalanan kişilerin ölme olasılığı, yalnızca koronavirüsü olanlara göre iki kat daha fazla.

İngiltere'nin 'belirsiz biz kışla' karşı karşıya olduğunun altını çizen Harries çözümün aşı olduğunu vurguladı. Bilim insanı mutlaka hem Koronavirüs hem de grip aşılarının olunması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl da benzer endişeler dile getirilmiş, iki virüsün salgının daha ağır geçmesine neden olabileceği uyarısı yapılmıştı. (Hürriyet)