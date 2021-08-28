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Yarın ve pazartesi günü bu yollar kapanacak!

DHA |  28 Ağustos 2021 Cumartesi - 10:18 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 10:22

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören kutlamaları ve genel prova nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos 2021 Pazar günü Vatan Caddesi'nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılacak tören kutlamaları kapsamında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle belirtildi:
 
Kapanacak Yollar (Kapama Saati 06.00-14.00)
 
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak. D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı, 3- 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri, Edirnekapıdan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, alıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri, Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından (Aksaraydan Adnan Menderes.
 
Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
 
Keçeci Meydan Sokaktan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarına(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.
 
Alternatif Yollar
 
Turgut Özal Millet Caddesi,  Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi

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