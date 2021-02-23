Yapay zeka kursu verilecek! TOBB Başkanı açıkladı: 50 bin kişiye ücretsiz yapay zeka kursu

50 binden fazla kişiye TOBB Global Al Hub iş birliğinde yapay zeka eğitimi verilecek ve "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" kapsamında sertifikalar verilecek. Yapay zeka kursu ile ilgili Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı açıklama…

50 bin kişiye ücretsiz yapay zeka eğitimi verilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Global Al Hub iş birliğinde "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" lansmanı canlı bağlantı yöntemiyle düzenlendi. Düzenlenen lansmanda konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, önemli mesajlar verdi.

Lansmanda yapay zekanın önemine değinen Hisarcıklıoğlu, yapay zekanın her alanda kullanılabilen bir teknoloji olduğunu dile getirdi ve yapay zeka eğitimleri vereceklerini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Türk yükseköğretim sistemine örnek olduğumuz bu ilkimizin ardından, bugün TOBB ETÜ dışındaki 3 üniversitede daha yapay zeka mühendisliği bölümleri açıldı. Lisans eğitiminde yapay zekaya odaklanmış, yapay zeka ile ilgili diğer disiplinlerle gençlerimizi yetiştirmeyi çok önemsiyoruz. Zira bizim en önemli görevlerimizden biri de üyelerimizin sağladığı istihdamın yani beşeri sermayenin beceri setini geliştirmektir. Geçmişten bu yana çalışanlara ve istihdam piyasasına girmek isteyen gençlerimize mesleki eğitimler verdik. İşte bu proje ile çalışanlarımıza, üniversite öğrencilerimize, lise öğrencilerimize, özellikle de meslek lisesi öğrencilerimize yapay zeka eğitimleri vereceğiz. Yapay zeka dönüşümüne öncülük etmek istiyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz çağ artık bunu gerektirmektedir" dedi.

YAPAY ZEKA EĞİTİMLERİNİN İÇERİĞİ NASIL OLACAK?

Yapılacak eğitimlerin içeriğine ilişkin de açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, "Teknik ağırlıklı eğitimlerde lise, meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine kademeli olarak 'Python'a Giriş' ve 'Makine Öğrenmesine Giriş' kursları verilerek, temel yapay zeka uygulamaları ile tanışmalarını sağlayacağız. Farkındalık oluşturmaya yönelik eğitimlerde ise girişimcilere, şirketlere, KOBİ'lere, öğretim üyeleri ile lise ve meslek lisesi öğretmenlerine yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu teknolojileri eğitimleri vereceğiz. Eğitimler ve beraberinde düzenlenecek webinarlar ile katılımcılara bu teknolojiler ve kendi alanlarına nasıl entegre edebilecekleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Temel olarak proje kapsamında vereceğimiz eğitimler ile kalifiye insan gücünü artırmak ve yapay zeka ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

50 BİN KİŞİYE YAPAY ZEKA KURSU

Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada , söz konusu proje kapsamında 50 bin kişiye ücretsiz yapay zeka kursu vereceklerini, kurs bitimi sonrası sertifika verileceği açıklandı.

Söz konusu sertifika için başvurular TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Global AI Hub'a yapılacak.