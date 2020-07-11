Yanlışlıkla eski HES kodunu kullanan yolcu tüm ekipleri alarma geçirdi!

İzmir-Isparta seferini yapan bir yolcu otobüsüne sabah saatlerinde binen bir yolcu, Aydın’da indi. Ancak bu yolculuk esnasında kullandığı HES kodunda, yolcunun Covid-19 şüphelisi olduğu ve seyahat etmemesi gerektiği yönünde, sistem uyarı verince polis ekipleri otobüsün güzergahında tertip aldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Aydın’da inen yolcu 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırılırdı. Bu arada otogardan çıkış yapan otobüs ise diğer yolcuların sağlıkları için tedbir amaçlı Nazilli Otogarı’nda durduruldu. Bekletilen otobüsteki yolcular, durumla ilgili bilgilendirildi.
ESKİ KODU KULLANMIŞ
Şüpheli yolcunun yapılan test ve kontrollerinde corona virüslü olmadığı, eski HES kodunu bu yolculukta kullandığı için bu paniğin yaşandığı belirtildi.