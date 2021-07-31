Yangınlarla ilgili son dakika gelişmesi! Kahreden haber geldi

Yangınlarla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla sarsılıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında alevler, İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Bodrum Belediye Başkanı Aras, Milas-Bodrum sınırı Mumcular bölgesinde ikinci bir yangının daha başladığını açıkladı.

Polis ekipleri, 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etti. İtfaiye ekipleri ve orman arazözleri karadan, takviye olarak gönderilen 1 helikopter de havadan müdahale edip, alevlerin önünün kesti. Tersanede çalışanları da hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da yön değiştirmesiyle alevler Kızılağaç Mahallesi'ne doğru yöneldi.

Geniş bir alanda etkili olan yangında, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle faklı bölgelerde alevlenmelerin yaşanması söndürme ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Yoğun duman da çalışmaları zorlaştırıyor.

BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI

Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri tahliye edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Yangın havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve 2 beton mikseri şoförüne bölgede hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.

YERLEŞİM ALANINA 150 METRE UZAKLIKTA

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

"KUMBAHÇE-İÇMELER BÖLGESİNDEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR"

Sputnik'e konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede devam eden yangınlara ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Aras "Yangın bölgesindeyiz. Kumbahçe-İçmeler bölgesindeki yangın devam ediyor. Bu arada Milas -Bodrum sınırı Mumcular bölgesinde ikinci bir yangın daha başladı; sıkıntılı bölgedeki 3 otel, birçok site tedbir amaçlı boşaltıldı" ifadelerini kullandı.

Aras, "Otel müşterileri merkezi bölgedeki uygun tesislere yerleştirildi. Bodrum Belediyesi , havadan ve karada yapılan söndürme çalışmalarına tüm gücüyle destek veriyor" diye konuştu.

OTEL VE EVLERİN TEDBİR AMAÇLI TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Kumbahçe Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle İçmeler Mahallesi'ndeki tersaneye kadar ulaştı. Tedbir amaçlı bölgedeki otel ve evleri boşaltma çalışmaları başlatıldı.

Oteldeki yerli ve yabancı turistler tekne ve sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye ediliyor.

Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÜVERCİNLİK'TEKİ YANGIN DÜN KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde dün çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne sıçrayan yangın kontrol altına alınmıştı. Havadan ve karadan soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında, ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.