Yangın kâbusu giderek büyüyor! Bodrum'da 5 yıldızlı otele sıçradı!

Türkiye yurdun dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele ediyor... Muğla Milas'a bağlı Meşelik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın otellere sıçradı. Yangına müdahale sürerken, otellerdeki turistler tahliye edildi. Bölgeden gelen tek sevindirici haber ise henüz can kaybı yaşanmamış olması. Bodrum ilçesine yakın olan bölgede çok sayıda otel bulunuyor.

Muğla Milas 'a bağlı Meşelik Mahallesi'nin Kuyucak mevkiinde saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çam ağaçlarıyla kaplı alanda çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle kısa süre içinde oteller bölgesine yayıldı.

Alevler beş yıldızlı iki otelin bahçesine kadar sirayet etmiş durumda. Otelde konaklayan turistlerin tahliyesi gerçekleştirilirken, yangına tüm olanaklarla müdahale ediliyor. Ters esen rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanıyor.

ALEVLER ŞEZLONGLARA KADAR ULAŞTI

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Ali Ballı, Milas'taki yangına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Milas-Bodrum sınırında bir yer Güvercinlik Mahallesi. Burada çok büyük beş yıldızlı oteller bulunuyor. Oteller bölgesi olduğu için oldukça öneme sahip bir yer. Çok sayıda aracın bölgeye gittiğini görüyorum. Alevler şezlonglara kadar ulaşmış durumda. Teknelerdeki vatandaşlar da panik halinde. Tatilciler söndürme çalışmalarını izliyor."

TEKNE SAHİPLERİ DESTEK VERDİ

Jandarma ekipleri, sahildeki tatilcileri tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırdı. Bazı tekne sahipleri, karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi.

KÖYCEĞİZ'DE DE YANGIN VAR