Yanak küçültme estetiği nedir?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, son dönemlerin popüler estetik operasyonu yanak küçültme estetiğini sizler için anlattı.

Yanakların doğal yapısında bukkal yağ yastıkları bulunmaktadır. Bu yağ yastıkları kilo aldıkça veya kişi yaşlandıkça yoğunlaşır ve tombul yanaklı bir görünüm ortaya çıkar. Bu biriktikten sonra kaybedilmesi zor olan bir yağ alanıdır. Yanaktan yağ alımı prosedürü, işte bu bukkal yağ yastıklarını hedef alır.

Yanaktan yağ alma estetiği ile yanaktaki bu aşırı yağlanma giderilerek yüzün konturu yeniden şekillendirilebilir. Yüz gençleştirme ve inceltme estetiği prosedürlerinden birisi olarak estetik cerrahide yaygın olarak uygulanan bir operasyondur.

Ağzın içinden açılan bir iki santimlik minimal kesiler aracılığıyla yanaklardaki yağ fazlalıkları çıkarılır. Yanaktan yağ alma estetiği bir ayaktan tedavi prosedürüdür. Prosedür yaklaşık bir saat sürer ve genel anestezi ya da bilinçli sedasyon yani lokal anestezi altında yapılır. Bu sayede hasta operasyon süresince hiçbir şey hissetmez. Ağrı sız bir operasyon olmasının yanı sıra iyileşme süreci de oldukça kısa olur. Kesiler ağzın içerisinden açıldığı için dışarıdan görünen bir yara izi kesinlikle oluşmaz.

İyileşme süreci kısa ve zahmetsiz olur

Yanaktan yağ alımında uygulanan yönteme ve kişinin genel cilt yapısına göre iyileşme süreçleri farklılık gösterir. Ancak genel olarak süreç hızlı ve zahmetsiz geçer. Birkaç gün çiğneme hareketi yaparken çiğneme kaslarında hafif ağrı hissedilebilir. Prosedürün kesin sonuçlarının ortaya çıkması birkaç hafta sürebilir.

Klinik ortamında uygulanan güvenilir bir işlemdir. İyileşme sürecinin sorunsuz geçmesi için operasyondan önce ve sonra kan sulandırıcı ilaç, sigara ya da alkol en az bir hafta boyunca kullanılmaması gerekir.

Yanaktan yağ alımı işleminin sonuçları kalıcıdır. Hasta birkaç hafta içinde daha ince ve konturlu yanaklara sahip olabilir.