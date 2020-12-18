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WhatsApp Web üzerinden görüntülü görüşme başlıyor

18 Aralık 2020 Cuma - 11:26 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 11:26

Dünyanın önde gelen popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yeni bir özelliği hayata geçiriyor. WhatsApp Web üzerinden kullanıcılar görüntülü görüşme yapmaya başlıyor.


WhatsApp'ın uygulamasında bulunan pek çok özellik yavaş yavaş WhatsApp Web sürümüne de geliyor.
 
Son olarak gece modunu kullanıma sunan WhatsApp Web, şimdi de sesli ve görüntülü arama özelliğini hayata geçiriyor.
 
Henüz tarih netleşmese de yeni özelliğin test sürecine girdiği belirtiliyor.

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WhatsApp Web WhatsApp görüntülü görüşme
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