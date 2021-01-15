WhatsApp'tan flaş Türkiye açıklaması!

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkileri üzerine toplamıştı. Bu gelişmeler sonrası kullanıcılara bilgi vermek isteyen WhatsApp Türkiye'deki kullanıcılarına özel yeni bir açıklama yaptı.

