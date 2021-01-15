15 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.545 -0.11 EURO 8,9800 0.13
USD 7,3990 0.52 ALTIN 440,630 0.71
CANLI BORSA
TÜMÜ

WhatsApp'tan flaş Türkiye açıklaması!

15 Ocak 2021 Cuma - 11:38 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 11:38

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkileri üzerine toplamıştı. Bu gelişmeler sonrası kullanıcılara bilgi vermek isteyen WhatsApp Türkiye'deki kullanıcılarına özel yeni bir açıklama yaptı.


WhatsApp bu sabah Türkiye’deki kullanıcılarının uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayımlayarak, Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili doğruları tekrar hatırlattı.
 
Şirket ayrıca şu açıklamayı yaptı: "Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz."
 
WhatsApp, kullanıcılarına hikaye paylaşımı üzerinden şu mesajları paylaşıyor:
 
- Gizliliğinizi korumaya kararlıyız.
 
- Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez.
 
- WhatsApp paylaştığınız konumu göremez.
 
- WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz.

ETİKETLER

WhatsApp Türkiye açıklama gizlilik sözleşmesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.