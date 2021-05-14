14 Mayıs 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 -0.25 EURO 10,2650 -0.05
USD 8,4500 -0.61 ALTIN 499,240 -0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

WhatsApp'ın veri güvenliği yeniden gündemde!

AA |  14 Mayıs 2021 Cuma - 18:08 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 18:08

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, "WhatsApp verileri Facebook ile paylaşacak. Facebook'un da bu verileri başka şirketlerle paylaşmayacağının bir garantisi yok." dedi.


Darıcılı, AA muhabirine WhatsApp'ın 15 Mayıs'ta yeniden zorunlu hale  getireceği gizlilik sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
 
WhatsApp'ın Facebook gibi Mark Zuckerberg'in şirketlerinden biri  olduğunun altını çizen Darıcılı, WhatsApp'ın verilerden gelir elde edebilmek için  böyle bir sözleşmeyi kullanıcılarının önüne getirdiğini söyledi.
 
WhatsApp'ın ücretsiz bir uygulama olduğunu kaydeden Darıcılı,  sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bu şirket uygulamaya reklam da almıyor. Ama bunun bir geliri olması  lazım. İşte bu noktada kişisel verilerin kullanılması çok önemli oluyor. Şirket  kişisel verileri paylaşabilmesi için bu sözleşmeyi kullanıcılarına dayatıyor.
 
 WhatsApp verileri Facebook ile paylaşacak. Facebook'un da bu verileri  başka şirketlerle paylaşmayacağının bir garantisi yok. Şu andaki mevcut  sözleşmede verilerin Facebook ile paylaşacağı söyleniyor. Sözleşmede 'Ben bunu  Facebook'la paylaşıyorum' diyor. Facebook verileri başka şirketlerle paylaşıyor  mu? Bence paylaşıyor. Veriler önce Facebook'a oradan da başka şirketlerle  paylaşılarak bir döngüye giriyor. Neticede şunu söyleyelim: Eğer sosyal medya  gibi iletişim kaynaklarını kullanıyorsan verilerini gizlemen, kendini kamufle  etmen çok zor. Yani internet ortamındaysan zaten bütün kişisel verilerini  paylaşıyorsun. Bundan kaçışın yok."
 
 "Vatandaşların kişisel verilerini korumak devletlerin başlıca  görevlerinden biri"
 
 
Vatandaşların kişisel verilerinin korunmasının devletlerin başlıca  görevlerinden biri olduğunu hatırlatan Darıcılı, "WhatsApp neticede uluslararası  bir şirket. Bu şirketin faaliyetlerinin denetlenmesi ve Türkiye'de temsilcilik  açması ve Türk hukukuna tahakkuk olmasının talep edilmesi Türkiye Cumhuriyeti  Devleti'nin egemenlik hakkının bir gereğidir. Bu bir anti demokratik uygulama  değildir. Bu dünyanın her yerinde olan bir şey; Fransa'da da İngiltere'de  böyledir. WhatsApp yabancı bir şirket. Türkiye'de bu kadar kullanıcısı var ve bu  faaliyetin denetlenmesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakkıdır. "  ifadelerini kullandı.
 
 
Türkiye'de daha önce de WhatsApp'ın kişisel verileri kullanması ile  ilgili tepkiler oluştuğuna dikkati çeken Darıcılı, "Türkiye'de WhatsApp'la ilgili  'WhatsApp kişisel verilerinizi paylaşıyor' diye çok büyük bir tepki oldu. Peki  sonra ne oldu? İnsanlar alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçeceklerini  söylediler ama WhatsApp büyük oranda kullanıcı kaybına uğramadı. WhatsApp  güvensiz de Telegram veya Signal çok mu güvenli? Yabancı menşeli yazılımların  hepsi aynı kapıya çıkıyor." diye konuştu.
 
Şirketlerin veri paylaşımlarını meta datalar şeklinde yaptığının  altını çizen Darıcılı sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "WhatsApp'ın Türkiye'de kırk milyon kullanıcısı var. Kırk milyon  insanın tüm datalarını konuşma bilgilerini, fotoğraf paylaşımını ve video  paylaşımını takip edebilecek bir bulut teknolojisi hala dünyada yok. Kişilerin  fotoğraflarını ve mesaj içeriklerini paylaşmak zaten yasak. Kişilerin konum  bilgileri gibi meta datalar paylaşılıyor. Bu meta datalar ticari amaçla  kullanılıyor. Ama bu olağan insanlar için geçerlidir. Özel bir konumu olan bir  insansan, bir terör faaliyeti içindeysen veya casusluk faaliyeti içerisindeysen o  zaman daha hassas verilere odaklanma imkan ve kabiliyeti de var  elbette."  açıklamasında bulundu.
 
  WhatsApp gizlilik sözleşmesi tartışmalarında neler yaşandı?
 
 WhatsApp 4 Ocak 2021’de gizlilik ilkelerinde yapılan değişikliği ve  yeni kullanım koşullarını açıkladı. 8 Şubat 2021’e kadar kullanıcılar sözleşmeyi  onaylamazsa, kullanıcıların WhatsApp’ıkullanamayacakları bildirildi.  Yayınlanan ilkeleri kullanıcının kabul etmesi halinde Facebook şirketleriyle  hesap, durum, bağlantı, cihaz, otomatik olarak toplanan kullanım, kayıt ve konum  gibi kullanıcı verilerinin paylaşılabileceği belirtildi. Uygulamayı  kullanacakların verilerini Facebook ile paylaşmayı kabul etmesi gerektiği,  sözleşme kabul edilmediği takdirde de kullanıcının artık WhatsApp’a erişemeyeceği  belirtildi.
 
WhatsApp 15 Ocak 2021'de resmi soruşturmalar ve kullanıcıların  tepkilerinin ardından kullanıcılara yeni sözleşmedeki değişimleri daha iyi  anlatabilme gerekçesiyle 8 Şubat tarihini 15 Mayıs 2021 olarak güncelledi.  WhatsApp’ın 15 Mayıs’ta kullanıcılarına göndereceği yeni kullanım koşullarına  onay vermeyenler için aşamalı kısıtlamalar uygulanacak.
 

ETİKETLER

WhatsApp WhatsApp sözleşme WhatsApp güvenlik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.