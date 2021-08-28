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Ve ilan ettiler! Bige Önal ve Aras Bulut İynemli...
Ayrılık haberiyle hayranlarını üzen Bige Önal ve Aras Bulut İynemli'nin, ilişkilerine ikinci bir şans verdiği ortaya çıktı. Oyuncu çift, Assos tatilinden yaptıkları paylaşımlarla "aşka devam" dedi.
Geçtiğimiz ay altı yıllık beraberliklerini sürpriz bir şekilde sonlandıran, önceki gün barıştıkları yönünde dedikodular çıkan Bige Önal ve Aras Bulut İynemli'den güzel haberler gelmeye devam ediyor.