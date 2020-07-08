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Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedi bulundu

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:01 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 13:01

Van'da, 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.


Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir  daha haber alınamayan teknenin bulunabilmesi için arama kurtarma çalışmaları  devam ediyor.  
 
Van Gölü yüzeyinde, hava ve karadan Jandarma, Su Altı Arama Kurtarma  (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık  ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla kaybolan tekneyi arama çalışması  yürütüyor. 
 
Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu Gevaş-Tatvan arasındaki bölgede  yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin daha cesedi bulundu. 
 
Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 13'e yükseldi. 
 
 
Olay  
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da  Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine  mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. 
 
Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla  göl ve çevresinde yürütülen arama teknenin izine rastlanmamıştı. Soruşturma  kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.
 

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