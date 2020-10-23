Van depremi kaç şiddetinde oldu, kaç saniye sürdü? 23 Ekim 2011 Van depreminde kaç kişi öldü?

Van depremi 9 yılı geride bıraktı. Türkiye’de yaşanan ve bilançosu en ağırlar depremlerden biri olan Van depremini yaşayanlar yakınlarının üzüntülerini hala hissediyorlar. Van depreminde kaybedenleri anmak ve depremlerden bir ders çıkarılması için Van depreminde yaşananları hatırlatmak istedik.

VAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU, KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

AFAD tarafından verilen bilgilere göre 23 Ekim 2011’de saat 13:41’de yaşanan Van-Erciş merkezli deprem 25 saniye sürdü. Merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyü olarak belirlenen deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından Richter ölçeğine göre 7.2 şiddetinde oldu.

9 Kasım 2011 Çarşamba günü 21.20 sularında Van Merkez’e 16 kilometre uzaklıktaki Edremit ilçesinde, aletsel büyüklüğü 5.7 (Mw) olan yeni bir deprem meydana gelmiştir.

AFAD tarafından işletilen Ulusal Sismoloji Gözlem Ağı’nın verilerine göre, deprem sonucu açığa çıkan enerji miktarının oldukça büyük olduğu, 23 Ekim’de ana şokun oluşturduğu enerjinin Hiroşima’ya atılan atom bombasının 33,2 katına, meydana gelen artçılar da hesaba katıldığında, açığa çıkan enerjinin 37 atom bombasına denk olduğu kaydedilmiştir.

VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerde İran ve Kuzey Irak'ta da hissedilen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu çok ağır oldu.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.966 vatandaşımız yaralandı, 252 vatandaşımız da enkazlardan sağ olarak kurtarıldı.

Türkiye’de yardım kampanyaları başlatılarak, yurdun dört bir yanında, depremden zarar gören vatandaşlara destek olundu.

VAN DEPREMİNİN BİLANÇOCU

Elektrik ve telefon hatları kesildi, Van - Erciş karayolu üzerinde üç ayrı noktada çökme meydana geldi. Buna bağlı olarak karayolu ulaşımının sağlanmasında güçlükler yaşandı. Van merkezde, doğalgaz boru hattında meydana gelen sızma nedeniyle doğalgaz akımı kesilirken, bazı mahallelerde de boru hatlarında yaşanan patlama nedeniyle bazı kesimlere de su verilemedi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretime bir hafta ara verildi ancak üniversite eğitimleri 26 Aralık 2011'de yeniden açıldı. İlk ve orta dereceli okullar ise Van'ın merkezinde ve Erciş’de bir hafta, Bitlis'in Tatvan ilçesi ve köylerinde de bir gün tatil edildi ancak Van, Erciş ve köylerdeki okullar ancak 2,5 ay sonra açılabildi.

Van M Tipi Cezaevi'nden 160 mahkûm firar etti. Mahkûmlardan 74'ü güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde cezaevine geri döndü. Dönmeyen mahkûmların ise aileleriyle görüşülerek ikna edilmelerinin sağlanmasına çalışıldı. Afet yasası olarak bilinen 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 31 Mayıs 2012 tarihinde, 28.309 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerdeki iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerin usul ve esasları belirlenirken, kanunun uygulama sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi.

MÜGE ANLI’NIN VAN DEPREMİ YORUMU GÜNDEME OTURDU

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı, depremle İlgili olarak yaptığı açıklama günlerde konuşulmuştu.

"Her fırsatta küçücük çocuklar tarafından taş attırılan polisler, olay yerine gelip ilk müdahale edenlerdi. Mehmetçik... Bizim Selcan'ın erkek kardeşi de Van'da askerlik yapıyor. Ona ve tüm askerlerimize hayırlı teskereler diliyoruz. Allah da askerimize polisimize zeval vermesin. Onlara taş atanların da elleri kırılsın. Canımız istediğinde kuş avlar gibi taş atıyoruz. Dağlarda vuruyoruz. Sonra bir şey olunca da asker gelsin, polis gelsin diyoruz. Dengeleri kuralım. Zor günlerde canım cicim. Kuş avlar gibi avlamayalım bunları. O kadar kolay değil. Herkes haddini bilecek..." sözleriyle sonrası tepki çekince Anlı, olayın ardından özür dilemişti.

VAN, 2011 DEPREMİNDEN SONRA YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Yüzlerce bina ve evin yıkıldığı depremden hemen sonra başlatılan arama kurtarma çalışmalarıyla binaların enkazında kalan vatandaşların kurtarılması için yoğun bir çaba sarf edildi.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği Van'a 295 ambulans, 56 UMKE aracı, 6 ambulans helikopter, 2 ambulans uçak ile 2 bin 400 sağlık personeli sevk edilerek, arama kurtarma çalışmalarının daha hızlı yürütülmesi, yaralıların tedavilerinin aksamaması sağlandı.Depremin ilk saatlerinde 71 kurtarma ekibi çalışma yürütürken, daha sonra farklı illerden gelen 140 ekip, enkazda kalan insanları sağ çıkarmak için canla başla çalıştı.

Özel eğitimli 42 köpeğin de yer aldığı arama kurtarma çalışmalarında yaralanan 1673 kişiden 1037'si kara yoluyla, 194'ü ise ambulans uçak ve helikopterlerle başka illerdeki hastanelere ulaştırıldı. Kırsal mahallelerdeki 12 mobil ekip, 11 bin 500 vatandaşa yerinde sağlık hizmeti sundu.



Van, 2011 depreminden sonra devletin imkanlarıyla yeniden inşa edildiYediden yetmişe tüm ülkenin seferber olduğu Van'da çalışmaları yerinden yöneten bakanlar, depremden kısa süre sonra sağladıkları koordinasyonla önce arama kurtarma çalışmalarına ağırlık verdi, sonra depremzedelerin barınma ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşıladı.