Vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce’deki vaka artışının yüzde 99 seviyesinde olduğunu açıkladı. Vaka artışları ile ilgili değerlendirmede bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, “Düzce’de maalesef artış söz konusu. Bunu atlatacağız yalnız hastalığa yakalanan bir kişinin markete veya başka bir yere gitmesi kabul edilebilecek bir şey değildir. Bunu hiç kimse kabullenmez” şeklinde konuştu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Covid-19 vaka sayısında yüzde 99 oranındaki artışın vatandaşların sağduyusu ve kurallara uymasıyla atlatılabileceğini söyledi. Son günlerde vatandaşlarda bir rahatlama olduğunu dile getiren Vali Atay, bu rahatlamaya son verip sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

“Düzce’de maalesef artış söz konusu. Ama biz bunu atlatabiliriz” diyen Vali Atay konuşmasına şöyle devam etti: “Bunun tek çaresi vatandaşımızın şimdiye kadar gösterdiği duyarlılığa devam etmesi gerekiyor. Biraz vatandaşlarımızda artık bıkkınlık mı başka bir şey mi bilmiyoruz ama buna yer vermemeliyiz. Kesinlikle bu bıkkınlığa müsaade etmemeliyiz. Bu rahatlamaya son verip yine mesafeli, artı maskeye ve temizliğe dikkat ederek bu hayatı sürdürmeliyiz. Kurallara uyarsak ben bunun çok büyük sıkıntılara yol açacağını zannetmiyorum. Buradan vatandaşlarımıza, toplu alanlardan, insanların çok aşırı kalabalık olduğu yerlerden lütfen uzak dursunlar. Bunu kendileri ve aileleri için çok önemli bir neden olarak görsünler. Kalabalık bir mekana girmeden birkaç kez düşünsünler. Biz buraya girdiğimizde bu hastalığı kapabilir miyiz diye düşünsünler. İstemeden, görmeden, bilmeden hastalanan arkadaşlarımız vardır aramızda. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Biraz duyarlılığa daha ihtiyaç var. Her yerde böyle artışlar söz konusu. Ama bu yürütemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz durumda değil."

“Pozitif vakaların markete, bakkala gitmesi kabul edilemez”