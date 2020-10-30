Uzmanlardan son dakika deprem açıklaması!

İzmir Seferihisar'da Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen 6,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından uzmanlar uyarılarda bulundu. Uzmanlardan Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, "Binalara girmemelerinde fayda var. Deniz kenarında kalmamalarında fayda var. Küçük çaplı bir tsunami gibi görüntüler görüyorum. Denizden uzaklaşsınlar" dedi.

İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında uzmanlardan uyarılar geldi. Uzmanlar tsunamiye dikkat çekerken deniz kenarında kalmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik; Ağır hasarlı binalar olabilir 5'in üzerindeki Ağır hasarlı binalar olabilir 5'in üzerindeki art çı bunları yıkabilir. Binalara girmemelerinde fayda var. Deniz kenarında kalmamalarında fayda var. Küçük çaplı bir tsunami gibi görüntüler görüyorum. Denizden uzaklaşsınlar.

BÖLGEDE BU TİP DEPREMLERİ SÜREKLİ BEKLİYORUZ

Prof Dr. Orhan Tatar; Ben depreme İzmir 'de yakalandım. Çok şiddetli hissedildi. 25-30 saniye içerisinde panik havası oluştu. 6-7 adet daha artçı meydana geldi. Kıyı hattında şu an için yıkılmış bir bina gözükmüyor. Bu bölgede bu tip depremleri sürekli bekliyoruz. 6.6'dan sonra 5'in üzerine çıkabilecek artçı sarsıntılar meydana gelebilir. Hasarlı binalardan sakınmakta fayda var.

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Şerif Barış; Üzücü bir durum. Deprem Türkiye’nin gerçeği, önlem alınması lazım. Deprem olunca bizleri hatırlıyor ve soruyorsunuz. Türkiye afet ülkesi ve deprem ülkesiyiz. Deprem olduktan sonra değil, deprem olmadan önce hazırlıklar yapmamız lazım. Maalesef Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini farklı depremler bizlere hatırlatıyor. 6’dan büyük depremin 1.5 yılda bir olduğunu biliyoruz. Hazırlıklı olmalıyız. İnsanlar panikliyor. İnsanlara neler yapmaları gerektiğini 21 yıldır anlatmaya çalışıyoruz.

Dost acı söyler. Tsunami olmuş olabilir. Ege’de olan depremlerde tsunami olabilir. Faylar aşağı yukarı hareket ediyor. Bu durum gayet normaldir. Önlem almak gerekiyor. Tatbikatlar eğlencelik yapılıyor. Hazırlık için yapılması gerekir.

HAZIRLIKLI OLMAK LAZIM

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Zafer Akçığ; İlk değerlendirmelerde değişir depremin şiddeti 4 farklı hesaplama yöntemi var. Büyüklükte ilk belirleme sonrasında değişmeler söz konusu olabilir. Merkez üstü de değişebilir. Yerleri daha doğru saptanabilir sonrasında. İzmir için bu deprem bir sürpriz değil. 2005'te Pazartesi'nden Cuma'ya kadar deprem olmuştu. Bu da İzmir'i korkutmuştu. 6.6 İzmir için ortalama büyüklükte bir depremdir.

İzmir'i yıkan depremler İzmir fayında oluşmuştur. Normal seyrini artçılar da takip ediyor. En büyüğü 5.6 ya da 5.5 beklenir. Bu faya Batı Anadolu Sistemi diyelim. İzmir ve Manisa 3 defa yıkıldı. En son 1680'de yıkılmış. Tarihsel kayıtlar 20 bin ölüden bahsediliyor. O günkü teknoloji ile bugünkü aynı değil. Depremler olacak tabii. Hazırlıklı olmak lazım. İzmir en hazırlıklı yerlerden. Altyapısı hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD 'da bütün bilgiler var. Binaları yıkan bina ile zemin arasındaki ilişkinin iyi kurulmamasından dolayı. İstediğiniz kadar iyi bina yakın çok zor durumlarda kalırsınız. Tüm sahil kesimi gevşek hareketli. Buna göre planlamak lazım. İzmir Türkiye'deki en şanslı şehirlerden biri. Ellerinde bu bilgiler var çünkü.

Prof. Dr. Süleyman Pampal; Sevindirici yanı büyük deprem sıklığı azdır bu fayda. 6.6 ile 7 arasında 10-15 kat fark var. 6.6 yine de ülkemizde yıkıcı etkiye sahiptir. Depremin ivmesi üst merkezden itibaren uzaklaştıkça azalır. Depremin denizde olması bir şanstır, yıkıcı etkisini de azaltır. Derin bir deprem geniş bir alanda hissedilir.

YAKIN BÖLGELERDE DEPREM OLABİLİR Mİ?

Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Levent Gülen; Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması gerekiyor. Artçılar depremden sonra da olacaktır. Başlangıçta bir hayli sık aralıklarla olacaktır. Zaman içerisinde de sayıları azalacaktır. Haftalarca, aylarca sürebilir. Oldukça düşük. Fay kırılıyor ve zona ilişkin küçük depremler oluyor. Bunlara artçı sarsıntılar diyoruz. Peşpeşe büyük depremlerin olduğu bu bölgede tarihsel olarak görülmemiştir. Çok çok küçük bir olasılıktır.

Burada meydana gelen depremleri oluşturan fayların Kuzey Anadolu Fayı’yla ilişkisi yok. Ege-Batı Anadolu Sistemi’ni oluşturan fay zonu bunlar. Açılmalı tektonik rejime ait faylar. Doğrultu akımlı faylar da var ancak Kuzey Doğu Anadolu Fay Hattı’yla ilgisi yok. Hemen bu büyüklükte bir deprem beklemek pek mantıklı değil. Ege Bölgesi depremleri Kuzey Anadolu Fay zonunun ürettiği depremlerden küçük depremler üretir. Kuzey Anadolu Fay Zonu 7-8 büyüklüğünde oluyor ama Ege’deki depremler 6.5 civarında oluyor.

Prof. Dr. Okan Tüysüz; Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi. Bu da deniz içinde olan bir deprem. 1955'te bölgede biraz doğusunda 6.8'lik bir deprem var. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır.

Ege bölgesi sık faylardan oluşur. Deniz içinde varlığı bilinen faylar var. Birkaç saat sonra ne tür bir fay tarafından oluştuğu belli olur.