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Uzaktan eğitim kararı! Valilik duyurdu

AA |  07 Nisan 2021 Çarşamba - 13:46 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 13:46

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında, lise hazırlık ile 9,10 ve 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.


Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca  Manisa'da özellikle son bir haftada Kovid-19 salgınının seyri, vaka sayılarında  yaşanan değişiklikler çerçevesinde, eğitim öğretimde birtakım ek tedbirlerin  alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
 
Eğitimin ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda 2 gün yüz yüze, 3 gün  ise uzaktan devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime  geçilmesine, ortaokul 8. sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde  seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime devam etmesine, lise hazırlık, 9, 10,  11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 12. sınıfların  seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime  devam etmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitime devam  etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  belirlenen takvim doğrultusunda seyreltilmiş sınıflarda gerçekleştirilmesine, yüz  yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak devam ettirilmesine karar  verilmiştir."
 
İl genelinde okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim okullarında  ve özel eğitim sınıflarında, birleştirilmiş sınıflı okullarda, köy ve benzeri  seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze  eğitime devam edileceği de belirtildi.
 
  

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