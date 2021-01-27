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Ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan hamile

27 Ocak 2021 Çarşamba - 21:49 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 21:49

Geçtiğimiz yaz Türkiye'ye gelen ve İstanbul başta olmak üzere birçok yeri gezen ünlü şarkıcı Halsey, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu.


26 yaşındaki Halsey, Türk sevgilisi, senaryo yazarı Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı bir dizi fotoğrafını "Sürpriz" mesajıyla birlikte paylaştı.
 
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
 
Fotoğrafçı Sam Dameshek'in objektifine poz veren Halsey'in bu paylaşımına yorum yapanlar arasında Alev Aydın da vardı. Senaro yazarı Aydın da ünlü şarkıcının bu paylaşımına onu sevdiğini belirten bir yorum yaptı. Aydın, Halsey'in hamileliğini ilan ettiği fotoğrafını kendi Instagram sayfasından da paylaştı.
 
 
AYDIN DA FOTOĞRAFI PAYLAŞTI
 
Halsey ile 2019 yılından bu yana birlikte olduğu belirtilen Alev Aydın, Small Shots (2017), Controller and HipMen: Los Angeles (2017 filmlerinin senaristi olarak biliniyor.
 
 

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Halsey hamile Alev Aydın
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