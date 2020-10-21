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Ünlü şarkıcı Altay corona virüse yakalandı

21 Ekim 2020 Çarşamba - 15:04 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 15:04

Sevilen şarkıcı Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.


Geçtiğimiz hafta 'İki Satır' adını verdiği single'ını yayınlayan Altay'a nazar değdi.
 
50 yaşındaki Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ortaya çıktı.
 
Altay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi.

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