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Ünlü sanatçı Yevgeny Kulesh feci şekilde can verdi!

11 Ekim 2021 Pazartesi - 12:48 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 12:48

Moskova'nın ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nda bir sanatçı, sahnede opera performansı verdiği sırasında izleyenlerin gözleri önünde ezilerek öldü.


Rusya'nın en prestijli tiyatrolarından biri olan Bolşoy Tiyatrosu'nda sergilenen Sadko operası bir trajediye sahne oldu. 37 yaşındaki sanatçı Yevgeny Kulesh sahnede olduğu sırada setin üstüne düşmesi sonucu seyircilerin önünde ezilerek hayatını kaybetti.
 
SEYİRCİLER GÖSTERİNİN BİR PARÇASI SANDI: KAN VAR AMBULANS ÇAĞIRIN
 
İzleyciler olayın gösterinin bir parçası olduğunu sandı ancak sahnede ilk müdahaleyi yapan sanatçılar "ambulans çağırın, kan var" diye bağırınca tiyatroda büyük bir kaos yaşandı. Opera hemen durduruldu ve seyirciden ayrılmaları istendi.
 
SET DEĞİŞİKLİĞİ SIRASINDA MEYDANA GELDİ
 
Rus besteci Nikolai Rimsky-Korsakov olayın Sadko operasındaki set değişikliği sırasında meydana geldiğini açıkladı. İlk raporlar, 37 yaşındaki sanatçının set alçalırken yanlış yöne gittiğini ve düşen parçanın onu altına sıkıştırdığını belirtti
 
Videolar, setin bir kısmının yavaşça düştüğünü ve paniğe kapılan sanatçıların, personeli pervaneyi kaldırması için uyardığını gösteriyor.
 
SORUŞTUMA BAŞLATILDI
 
Moskovalı müfettişler, ölümünü çevreleyen koşulları araştırdıklarını söyledi, ayrıca soruşturma komitesi, federal işyeri sağlığı ve güvenliği yasalarına uyulup uyulmadığı konusunda bir soruşturma başlattığını açıkladı.
 
Kulesh'in 2002'den beri tiyatroda çalıştığına inanılıyor.

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