Ünlü oyuncu Sadakatsiz dizisine veda ediyor!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz reyting rekorları kırmaya devam ediyor.Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı diziye, yeni bir isim katıldı. Ancak diziye yeni gelen isimler kadar ayrılan isimler de oldu. Sadakatsiz'de Selçuk karakterini canlandıran Emir Tarık Tekin, yapıma yakında veda edeceği konuşuluyor.

Kanal D'nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden Sadakatsiz yeni bölümü ile Çarşamba günü ekranlara gelecek. Yayınlandığı gün sosyal medyada da ayrı bir olay olan dizinin kadrosuna yeni isimler katıldı. En son Ali İl'in Melih komiser karakteri ile yapıma katılacağı duyurulmuştu. Melih karakteri, Gönül'ün kardeşi olarak yapıma geliyor ve birçok konuda da önemli değişimlere neden olacak. Dizide bir de ayrılık yaşanacak.

Sadakatsiz gibi büyük bir yapım ile ilk kez bir dizide yer alan Emir Tarık Tekin, diziye yakında veda edecek. Şevval Sam 'ın oğlu olan Emir Tarık Tekin dizide Selçuk karakterine hayat vermişti. Kendisinden çok zıt bir karaktere başarıyla hayat verdi Tekin, büyük takdir topladı.

Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu, köşe yazısında Selçuk karakterinin hikayeye veda edeceğini şu sözlerle duyurdu:

"Bunalımda... Haluk'un oğlu olduğu ortaya çıkan Selçuk (Taro Emir Tekin) bugüne kadar yaptıklarının hesabının altında eziliyor. Annesinin varlığı daha da dibe götürüyor onu. Duyumlar ve bilgiler Selçuk'un diziye veda edeceği yönünde."